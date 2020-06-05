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    Вагнер Лав покинул «Коринтианс». Игрок может вернуться в Россию

    Нападающий бразильского «Коринтианса» Вагнер Лав по ободному согласию расторг контракт с клубом. Он решил перейти в другую команду.

    Бразильские журналисты Фабио Алейшо и Родриго Вессони пишут, что игрок может вернуться в Россию, где раньше выступал за ЦСКА.

    • За «Коринтианс» Вагнер провел 121 матч, забил 29 голов.
    • За ЦСКА игрок выступал с 2004 по 2013 год (с перерывами).
    • Москвичи в РПЛ идут пятыми.

    Источник: официальный сайт «Коринтианса»

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    05.06.2020 22:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +261

      PAREVG. 1 час назад

      Этому мартыхаю уже 35 лет, кому он нахрен нужен, разве что Тамбову, Крыльям, и Тереку...
      Команды из верхней 8ки вряд ли его возьмут.

      0
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      Рейтинг: +3305

      Борат 1 час назад

      Свиньи уже ссутся !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +15512

      sssrspartak 2 часа назад

      вполне реально вернуться в цска где он просто блистал!

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