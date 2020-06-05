Вагнер Лав покинул «Коринтианс». Игрок может вернуться в Россию

Нападающий бразильского «Коринтианса» Вагнер Лав по ободному согласию расторг контракт с клубом. Он решил перейти в другую команду.

Бразильские журналисты Фабио Алейшо и Родриго Вессони пишут, что игрок может вернуться в Россию, где раньше выступал за ЦСКА.