Вагнер Лав покинул «Коринтианс». Игрок может вернуться в Россию

Этому мартыхаю уже 35 лет, кому он нахрен нужен, разве что Тамбову, Крыльям, и Тереку...
Команды из верхней 8ки вряд ли его возьмут.
Нападающий бразильского «Коринтианса» Вагнер Лав по ободному согласию расторг контракт с клубом. Он решил перейти в другую команду.
Бразильские журналисты Фабио Алейшо и Родриго Вессони пишут, что игрок может вернуться в Россию, где раньше выступал за ЦСКА.
- За «Коринтианс» Вагнер провел 121 матч, забил 29 голов.
- За ЦСКА игрок выступал с 2004 по 2013 год (с перерывами).
- Москвичи в РПЛ идут пятыми.