Агент подтвердил, что Мельгарехо ведет переговоры с другими клубами

Хуан Апллеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, прокомментировал заявление своего клиента о вероятном уходе из московского клуба.

«Сейчас мы ведeм диалог со многими клубами. «Спартак» – очень большой клуб. И мы с Лоренцо счастливы, что он отыграл в нeм 4,5 года. Я могу сказать только большое спасибо клубу и его фанатам», – заявил агент.