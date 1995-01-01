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    Агент подтвердил, что Мельгарехо ведет переговоры с другими клубами

    Хуан Апллеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, прокомментировал заявление своего клиента о вероятном уходе из московского клуба.

    «Сейчас мы ведeм диалог со многими клубами. «Спартак» – очень большой клуб. И мы с Лоренцо счастливы, что он отыграл в нeм 4,5 года. Я могу сказать только большое спасибо клубу и его фанатам», – заявил агент.

    • Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года.
    • В составе столичной команды парагваец провел 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
    • Контракт хавбека с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

    Источник: «Чемпионат»

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