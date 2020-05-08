Мельгарехо: «Вероятнее всего, покину «Спартак»

Футболист «Спартака» Лоренцо Мельгарехо не исключил свой уход из клуба. Летом у него истекает контракт.
«Вероятнее всего, уйду из «Спартака». Посмотрим, что будет после улучшения ситуации с коронавирусом в Москве», – приводит слова парагвайца «Чемпионат» со ссылкой на радиостанцию Monumental 1080 AM.
- Агент игрока ранее опровергал информацию об уходе Мельгарехо.
- Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года.
- В составе столичной команды парагваец провел 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
Источник: «Чемпионат»