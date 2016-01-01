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    Мельгарехо: «Вероятнее всего, покину «Спартак»

    Футболист «Спартака» Лоренцо Мельгарехо не исключил свой уход из клуба. Летом у него истекает контракт.

    «Вероятнее всего, уйду из «Спартака». Посмотрим, что будет после улучшения ситуации с коронавирусом в Москве», – приводит слова парагвайца «Чемпионат» со ссылкой на радиостанцию Monumental 1080 AM.

    • Агент игрока ранее опровергал информацию об уходе Мельгарехо.
    • Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года.
    • В составе столичной команды парагваец провел 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13077

      vka1970 16 минут назад

      Жалко будет.Добротный легионер.И в обороне успевал и в атаке частенько участвовал.Да и удар у парня не плохо поставлен.Очень жаль.

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