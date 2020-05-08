Мельгарехо: «Вероятнее всего, покину «Спартак»

Футболист «Спартака» Лоренцо Мельгарехо не исключил свой уход из клуба. Летом у него истекает контракт.

«Вероятнее всего, уйду из «Спартака». Посмотрим, что будет после улучшения ситуации с коронавирусом в Москве», – приводит слова парагвайца «Чемпионат» со ссылкой на радиостанцию Monumental 1080 AM.