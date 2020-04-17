Агент Мельгарехо опроверг информацию об уходе из «Спартака»

Хуан Апллеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, заявил, что информация о скором уходе его клиента из московского клуба не соответствует действительности.

«Лоренцо покинет «Спартак»? На данный момент эта информация не соответствует действительности. Никаких новостей по его будущему сейчас нет. Наш приоритет – оставаться в безопасности. Это сейчас важно», – сказал агент.