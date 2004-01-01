Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Агент Мельгарехо опроверг информацию об уходе из «Спартака»

    Хуан Апллеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, заявил, что информация о скором уходе его клиента из московского клуба не соответствует действительности.

    «Лоренцо покинет «Спартак»? На данный момент эта информация не соответствует действительности. Никаких новостей по его будущему сейчас нет. Наш приоритет – оставаться в безопасности. Это сейчас важно», – сказал агент.

    • Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года.
    • В составе столичной команды парагваец провел 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
    • Контракт хавбека с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Борат 23 минуты назад

      стыдно за эту легенду пищевика !
      гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76173
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru