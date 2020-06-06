Goal: Мельгарехо вернулся в Парагвай для поиска новой команды

В ночь со среды на четверг полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо прилетел в Парагвай.

По информации Goal.com, 29-летний футболист вернулся на родину в связи с истечением срока контракта с московским клубом.

Теперь хавбек будет ждать предложений. К новой команде он сможет присоединиться бесплатно.