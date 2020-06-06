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  • Goal: Мельгарехо вернулся в Парагвай для поиска новой команды

Goal: Мельгарехо вернулся в Парагвай для поиска новой команды

6 июня 2020, 11:20
11

В ночь со среды на четверг полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо прилетел в Парагвай.

По информации Goal.com, 29-летний футболист вернулся на родину в связи с истечением срока контракта с московским клубом.

Теперь хавбек будет ждать предложений. К новой команде он сможет присоединиться бесплатно.

  • Мельгарехо выступал за «Спартак» с февраля 2016 года.
  • В составе столичной команды парагваец провел 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
  • С москвичами он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Источник: Goal.com
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (11)
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кто там
1591433188
И зачем нужно улетать, ведь как пить дать вернётся.
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vka1970
1591436478
Жаль. Лоренцо как футболист и игрок левого фланга мне очень нравился своей техникой, но чаще не стандартными ходами.Это как ни крути, но всё таки потеря.
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NewLife
1591438944
Не надо было отпускать Мельгу, добротный и честный футболист, одна стычка с отбывающим номер Ананидзе чего стоила.
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Krossmen73
1591448502
Парень честно,на мой взгляд,отработал свой контракт в рядах КБ.Был полезен.Мог в пожарных случаях затыкать возникающие бреши в команде.Частенько забивал решающие мячи.Порой конечно бывали спады и необъяснимые промахи.Но это есть у всех игроков.Жаль что Лоренцо уехал.Но это жизнь.Спасибо за игру!
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derrik2000
1591454897
Вот пусть теперь найдут футболиста, способного фактически закрыть ЛЮБУЮ позицию на поле. Может быть, кроме вратарской, но я не видел Мельгарехо, стоящего в воротах, потому не знаю. ХРЕНА ЛЫСОГО ОНИ НАЙДУТ, А НЕ ТАКОГО УНИВЕРСАЛА, КАК МЕЛЬГАРЕХО!
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zigbert
1591457803
Многим нравится этот самобытный и техничный футболист. Стоит заметить что он один из лучших в Спартаке по игре головой. Жаль что уходит. Трудно сказать где он может оказаться?
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