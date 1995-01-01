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    Goal: Мельгарехо вернулся в Парагвай для поиска новой команды

    В ночь со среды на четверг полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо прилетел в Парагвай.

    По информации Goal.com, 29-летний футболист вернулся на родину в связи с истечением срока контракта с московским клубом.

    Теперь хавбек будет ждать предложений. К новой команде он сможет присоединиться бесплатно.

    • Мельгарехо выступал за «Спартак» с февраля 2016 года.
    • В составе столичной команды парагваец провел 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
    • С москвичами он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +694

      кто там 22 минуты назад

      И зачем нужно улетать, ведь как пить дать вернётся.

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