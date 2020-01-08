Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Мельгарехо: «Спартак» еще не предлагал Лоренцо новый контракт»

Агент Мельгарехо: «Спартак» еще не предлагал Лоренцо новый контракт»

8 января 2020, 17:52
8

Агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, прокомментировал слова игрока о продлении соглашения с московским клубом.

«Пока не общался с Томасом Цорном. Новый контракт Лоренцо «Спартак» еще не предлагал. Думаю, слова Мельгарехо – это его выводы из общения с Цорном или кем-то еще из руководства. Надеюсь, вскоре мы сядем за стол переговоров и обсудим этот вопрос», – сказал Апплеярд.

  • Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года.
  • В этом сезоне РПЛ парагваец провел 11 матчей и забил один гол.
  • Срок контракта Мельгарехо со «Спартаком» истекает летом 2020 года.

Мельгарехо: «Обсудим со «Спартаком» продление контракта, когда я вернусь в расположение клуба»


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо Цорн Томас
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1578496449
с той игрой и статистикой, которую показывает Мельгарехо в последние 2 года, можно рассчитывать лишь на понижение условий в контракте, причем существенное... то ли - мотивация пропала, то ли - совесть... если возникнет необходимость кому-то указать "на выход", индеец - один из первых кандидатов
Ответить
Hektor 84
1578497747
Если и продлят то только с понижением зарплаты.
Ответить
vka1970
1578498023
Двоякая ситуация.С одной стороны парень сдал, а с другой стороны мы все прекрасно знаем как южно американец может играть.Может пока не знают как его использовать ?Или может отсутствует мотивация ?
Ответить
Диктор
1578541334
По барабану-что он есть ,что его нет
Ответить
zigbert
1578595848
Будет жаль если не подпишут Мельгарехо. Вообще здесь инициативу должно проявлять руководство клуба. Иначе он может уйти бесплатно.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+