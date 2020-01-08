Агент Мельгарехо: «Спартак» еще не предлагал Лоренцо новый контракт»

с той игрой и статистикой, которую показывает Мельгарехо в последние 2 года, можно рассчитывать лишь на понижение условий в контракте, причем существенное... то ли - мотивация пропала, то ли - совесть... если возникнет необходимость кому-то указать "на выход", индеец - один из первых кандидатов
Агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, прокомментировал слова игрока о продлении соглашения с московским клубом.
«Пока не общался с Томасом Цорном. Новый контракт Лоренцо «Спартак» еще не предлагал. Думаю, слова Мельгарехо – это его выводы из общения с Цорном или кем-то еще из руководства. Надеюсь, вскоре мы сядем за стол переговоров и обсудим этот вопрос», – сказал Апплеярд.
- Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года.
- В этом сезоне РПЛ парагваец провел 11 матчей и забил один гол.
- Срок контракта Мельгарехо со «Спартаком» истекает летом 2020 года.
Мельгарехо: «Обсудим со «Спартаком» продление контракта, когда я вернусь в расположение клуба»