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    Агент Мельгарехо: «Спартак» еще не предлагал Лоренцо новый контракт»

    Агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, прокомментировал слова игрока о продлении соглашения с московским клубом.

    «Пока не общался с Томасом Цорном. Новый контракт Лоренцо «Спартак» еще не предлагал. Думаю, слова Мельгарехо – это его выводы из общения с Цорном или кем-то еще из руководства. Надеюсь, вскоре мы сядем за стол переговоров и обсудим этот вопрос», – сказал Апплеярд.

    • Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • В этом сезоне РПЛ парагваец провел 11 матчей и забил один гол.
    • Срок контракта Мельгарехо со «Спартаком» истекает летом 2020 года.

    Мельгарехо: «Обсудим со «Спартаком» продление контракта, когда я вернусь в расположение клуба»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3067

      JTherry 15 минут назад

      с той игрой и статистикой, которую показывает Мельгарехо в последние 2 года, можно рассчитывать лишь на понижение условий в контракте, причем существенное... то ли - мотивация пропала, то ли - совесть... если возникнет необходимость кому-то указать "на выход", индеец - один из первых кандидатов

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