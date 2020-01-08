Агент Мельгарехо: «Спартак» еще не предлагал Лоренцо новый контракт»

Агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, прокомментировал слова игрока о продлении соглашения с московским клубом.

«Пока не общался с Томасом Цорном. Новый контракт Лоренцо «Спартак» еще не предлагал. Думаю, слова Мельгарехо – это его выводы из общения с Цорном или кем-то еще из руководства. Надеюсь, вскоре мы сядем за стол переговоров и обсудим этот вопрос», – сказал Апплеярд.

Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года.

В этом сезоне РПЛ парагваец провел 11 матчей и забил один гол.

Срок контракта Мельгарехо со «Спартаком» истекает летом 2020 года.

Мельгарехо: «Обсудим со «Спартаком» продление контракта, когда я вернусь в расположение клуба»



