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  • Мельгарехо: «Обсудим со «Спартаком» продление контракта, когда я вернусь в расположение клуба»

Мельгарехо: «Обсудим со «Спартаком» продление контракта, когда я вернусь в расположение клуба»

8 января 2020, 10:36
8

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о ситуации со своим контрактом с московским клубом.

«У меня осталось ещe шесть месяцев по контракту со «Спартаком». Мы обсудим продление соглашения, когда я вернусь в расположение клуба. Нужно и моe согласие, чтобы контракт был продлен. Посмотрим, получится ли у нас договориться», – сказал Мельгарехо.

  • Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года.
  • В этом сезоне РПЛ парагваец провел 11 матчей и забил один гол.
  • Срок контракта Мельгарехо со «Спартаком» истекает летом 2020 года.

Источник: Tigo Sports
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (8)
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oyabun
1578472776
Когда то Мельгарехо был Джокером для Спартака - выходил на замену и забивал. Сейчас же скорее наоборот, постоянно мажет по воротам и запарывает убойные моменты. Так что если Спартак надумает с ним расстаться, хуже точно не будет. В полузащите у нас большая конкуренция.
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