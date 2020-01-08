Мельгарехо: «Обсудим со «Спартаком» продление контракта, когда я вернусь в расположение клуба»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о ситуации со своим контрактом с московским клубом.
«У меня осталось ещe шесть месяцев по контракту со «Спартаком». Мы обсудим продление соглашения, когда я вернусь в расположение клуба. Нужно и моe согласие, чтобы контракт был продлен. Посмотрим, получится ли у нас договориться», – сказал Мельгарехо.
- Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года.
- В этом сезоне РПЛ парагваец провел 11 матчей и забил один гол.
- Срок контракта Мельгарехо со «Спартаком» истекает летом 2020 года.
Источник: Tigo Sports