Мельгарехо: «Обсудим со «Спартаком» продление контракта, когда я вернусь в расположение клуба»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о ситуации со своим контрактом с московским клубом.

«У меня осталось ещe шесть месяцев по контракту со «Спартаком». Мы обсудим продление соглашения, когда я вернусь в расположение клуба. Нужно и моe согласие, чтобы контракт был продлен. Посмотрим, получится ли у нас договориться», – сказал Мельгарехо.