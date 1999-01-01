Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Мельгарехо: «Обсудим со «Спартаком» продление контракта, когда я вернусь в расположение клуба»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о ситуации со своим контрактом с московским клубом.

    «У меня осталось ещe шесть месяцев по контракту со «Спартаком». Мы обсудим продление соглашения, когда я вернусь в расположение клуба. Нужно и моe согласие, чтобы контракт был продлен. Посмотрим, получится ли у нас договориться», – сказал Мельгарехо.

    • Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • В этом сезоне РПЛ парагваец провел 11 матчей и забил один гол.
    • Срок контракта Мельгарехо со «Спартаком» истекает летом 2020 года.

    Источник: Tigo Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:36
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21418

      oyabun 1 час назад

      Когда то Мельгарехо был Джокером для Спартака - выходил на замену и забивал. Сейчас же скорее наоборот, постоянно мажет по воротам и запарывает убойные моменты. Так что если Спартак надумает с ним расстаться, хуже точно не будет. В полузащите у нас большая конкуренция.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      NEONFOL > derrik2000 30 минут назад

      ларсон, бакаев,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6961

      derrik2000 > NEONFOL 28 минут назад

      Ларссон, по-моему, нападающий, да и сырой.
      Очень сырой.
      Папины гены, что, мол, всё будет в порядке, как и у папы в своё время - слабый аргумент.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6961

      derrik2000 > oyabun 27 минут назад

      Либо САМ СЕБЕ создаёт убойную позицимю, либо классно открывается для приёма мяча.
      Кто ещё в Спартаке сейчас ТАК умеет?
      Да никто!
      А прицел и поправить можно.
      Главное - поддержка игрока руководством клуба и тренерским штабом.

      "В полузащите у нас большая конкуренция."

      Ох, и "конкуренция" у нас в полузащите - без слёз не взглянешь на этих "конкурентов" кроме Бакаева старшего, разумеется.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22544

      gol_kak_sokol > oyabun 24 минуты назад

      Мельга техничный и опытный игрок. Ему надо найти место впереди справа, чтобы была отдача по максимуму.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80574
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75038
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru