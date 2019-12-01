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    В матче с «Зенитом» между Джано и Мельгарехо произошел конфликт

    В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле выиграл у «Спартака» со счетом 1:0.

    В концовке игры между двумя игроками столичной команды – Джано и Лоренцо Мельгарехо – произошел конфликт.

    Грузин и парагваец сначала разговаривали на повышенных тонах, а затем начали бодать друг друга.

    Причина перепалки футболистов неизвестна. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пообещал разобраться в ситуации.

    «Я не видел этого момента во время игры. Посмотрю на повторе, что было, и, исходя из этого, примем меры», – сказал немец.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7952

      ufos73 1 минуту назад

      Тренер не контролирует команду не знает игроков, не долго просидит...

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      Рейтинг: +1504

      Ден 781 10 минут назад

      Обоих в дубль

      0
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      Рейтинг: +185

      Great Tartaria 14 минут назад

      бей своих, чтоб чужие боялись!

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      Рейтинг: +919

      mig28 > Great Tartaria 3 минуты назад

      да кто их бояться будет?!))

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      Рейтинг: +1171

      mahan 18 минут назад

      Да гнать надо этих клоунов, лучше бы играли, чем орать на поле

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