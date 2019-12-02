В матче с «Зенитом» между Джано и Мельгарехо произошел конфликт

В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле выиграл у «Спартака» со счетом 1:0.

В концовке игры между двумя игроками столичной команды – Джано и Лоренцо Мельгарехо – произошел конфликт.

Грузин и парагваец сначала разговаривали на повышенных тонах, а затем начали бодать друг друга.

Причина перепалки футболистов неизвестна. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пообещал разобраться в ситуации.

«Я не видел этого момента во время игры. Посмотрю на повторе, что было, и, исходя из этого, примем меры», – сказал немец.