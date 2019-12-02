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  • В матче с «Зенитом» между Джано и Мельгарехо произошел конфликт

В матче с «Зенитом» между Джано и Мельгарехо произошел конфликт

2 декабря 2019, 08:54
40

В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле выиграл у «Спартака» со счетом 1:0.

В концовке игры между двумя игроками столичной команды – Джано и Лоренцо Мельгарехо – произошел конфликт.

Грузин и парагваец сначала разговаривали на повышенных тонах, а затем начали бодать друг друга.

Причина перепалки футболистов неизвестна. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пообещал разобраться в ситуации.

«Я не видел этого момента во время игры. Посмотрю на повторе, что было, и, исходя из этого, примем меры», – сказал немец.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Джано Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (40)
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Ден 781
1575266915
Обоих в дубль
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cska-62
1575267846
Да, тут Тедеско нужно принимать меры! И максимально жёсткие, иначе команда пойдёт в разнос...
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paracetamol
1575268578
Ананидзе вообще урод, как его в клупе держат? А парагваец старался, только не получалось.
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Давид59
1575272486
Чего это "Бомбардир" Тедеско немцем называют? Им никто не сказал, что он итальянец?
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monser08
1575274420
даже футболисты ведут себя по-свински
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qaze27
1575275431
Играл с tgtennis.com заходят все инсайды. Думал сниму и куплю машину - буки сволочи счет порезали. Говорят что все что я ставил - договорняки. Типа сам не знаю ). Помогите рублем на Qiwi (+79655412548) - с нимы быстро верну.
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fadda
1575276511
За что Ананидзе держат в составе? Может это внебрачный сын Федуна? Других объяснений у меня нет)
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PNZ1985
1575276918
Правильно индеец лещей давал этому бездельнику!
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RotBerg
1575280460
ФНЛ!! Один путь отмыть карму у мясных
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ZENIT*****
1575285722
Когда у команды не прёт,то и нервяк передается на всю команду.Но бодания со своими- это уже неустойчивость психики(или внутренний конфликт)
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