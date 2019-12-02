Sport24: «Спартак» оштрафовал Джано и Мельгарехо за стычку в матче с «Зенитом»

Руководство «Спартака» оштрафовало Джано и Лоренцо Мельгарехо за инцидент, произошедший во время матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Во втором тайме между игроками произошел конфликт. Сначала они разговаривали на повышенных тонах, а затем начали бодать друг друга.

Как сообщает Sport24, на следующий день после матча был собран совет «Спартака» во главе с главным тренером Доменико Тедеско. В итоге было принято решение оштрафовать футболистов.