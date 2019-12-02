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    Sport24: «Спартак» оштрафовал Джано и Мельгарехо за стычку в матче с «Зенитом»

    Руководство «Спартака» оштрафовало Джано и Лоренцо Мельгарехо за инцидент, произошедший во время матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

    Во втором тайме между игроками произошел конфликт. Сначала они разговаривали на повышенных тонах, а затем начали бодать друг друга.

    Как сообщает Sport24, на следующий день после матча был собран совет «Спартака» во главе с главным тренером Доменико Тедеско. В итоге было принято решение оштрафовать футболистов.

    Источник: Sport24

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +349

      Cleaner 15 минут назад

      Выясняли, кто виноват, что от первого места отрыв в 20(двадцать!) очков...

      1
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      Рейтинг: +1222

      playsh 37 минут назад

      Если бы игроков штрафовали за не использаванные моменты,то Мельгарехо был бы нищим,включая все годы,проведённые в Спартаке.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2915

      JTherry 40 минут назад

      игру усилил только Мельгарехо, а Джано давно перестал играть в футбол, и в Спартаке сидит на банке по причинам не футбольным: "дембель" в команде, и ценник на него отсутствует...((

      2
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      Рейтинг: +140

      johnny983 47 минут назад

      Тут поговорить надо с парнями, а не штрафовать.
      Штраф - это скорее показуха для общества.

      0
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      Рейтинг: +2148

      aaaaahhhh 48 минут назад

      Какого лешего Жано еще в клубе? он вообще играть перестал.

      3
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      Рейтинг: +19616

      VVM1964 > aaaaahhhh 23 минуты назад

      Думаю зимой избавимся от балласта , если нет - не пойму .

      1
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      Рейтинг: +21

      izy 55 минут назад

      Да ладно разрулили бы это внутри себя!А Вы свистите всем это на всеобщее обозрение!ШЛАК!!!

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      Рейтинг: +21

      izy 58 минут назад

      Зачем мусор выносить и избы???Вы думаете это будет лучше для команды?

      0
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      Рейтинг: +759

      Серж 69 59 минут назад

      Штрафы штрафами,а быть может,и гнать кого-то нужно поганой метлой?Горят глаза,не горят,да пусть безжизненные будут,как у упырей,но вы играйте как черти,в задницу ужаленные.Не хотите,не можете?Тогда на выход!

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      Рейтинг: +844

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Джано просто сказал Лоренц у тебя глаза не горят, а тому не понравилось это.))

      0
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      Рейтинг: +235

      житель СПб 1 час назад

      Думаю, что не надо было привлекать к этому инциденту внимание, и комментировать публично. Команда должна была разобраться внутри, не вынося наружу.

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