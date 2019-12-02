Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Sport24: «Спартак» оштрафовал Джано и Мельгарехо за стычку в матче с «Зенитом»

Sport24: «Спартак» оштрафовал Джано и Мельгарехо за стычку в матче с «Зенитом»

2 декабря 2019, 21:46
30

Руководство «Спартака» оштрафовало Джано и Лоренцо Мельгарехо за инцидент, произошедший во время матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Во втором тайме между игроками произошел конфликт. Сначала они разговаривали на повышенных тонах, а затем начали бодать друг друга.

Как сообщает Sport24, на следующий день после матча был собран совет «Спартака» во главе с главным тренером Доменико Тедеско. В итоге было принято решение оштрафовать футболистов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Джано Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1575312924
Думаю, что не надо было привлекать к этому инциденту внимание, и комментировать публично. Команда должна была разобраться внутри, не вынося наружу.
Ответить
izy
1575314426
Зачем мусор выносить и избы???Вы думаете это будет лучше для команды?
Ответить
izy
1575314592
Да ладно разрулили бы это внутри себя!А Вы свистите всем это на всеобщее обозрение!ШЛАК!!!
Ответить
aaaaahhhh
1575315032
Какого лешего Жано еще в клубе? он вообще играть перестал.
Ответить
johnny983
1575315093
Тут поговорить надо с парнями, а не штрафовать. Штраф - это скорее показуха для общества.
Ответить
JTherry
1575315510
игру усилил только Мельгарехо, а Джано давно перестал играть в футбол, и в Спартаке сидит на банке по причинам не футбольным: "дембель" в команде, и ценник на него отсутствует...((
Ответить
Plyash
1575315703
Если бы игроков штрафовали за не использаванные моменты,то Мельгарехо был бы нищим,включая все годы,проведённые в Спартаке.
Ответить
Томик
1575320712
Считаю, что Ананидзе не должен был быть оштрафован. Он - не футболист, случайно на поле попал. Поэтому надо было пинков надавать и заставить подметать вокруг стадиона.
Ответить
vka1970
1575320805
Разберутся внутри клуба сами, но от Джано уже давно толку мало.Не знаю зачем его ещё держут.
Ответить
poliakovromanuil
1575331194
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано------- https://3q.su/7jS
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+