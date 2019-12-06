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  • Журналист Карпов: «Спартак» предложит новый контракт Мельгарехо

Журналист Карпов: «Спартак» предложит новый контракт Мельгарехо

6 декабря 2019, 14:52
9

Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов сообщил, что полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может остаться в московском клубе.

«Айртон устраивает клуб, а как вариант для его подстраховки есть Лоренцо Мельгарехо. Парагваец универсал, им удобно затыкать дырки. Ему, кстати, думают предложить новый контракт, текущий истекает летом», – пишет Карпов в своем телеграме.

По его словам, Мельгарехо сейчас получает около 1,2 миллионов евро в год, и если согласится на понижение зарплаты, то переподписание вполне возможно.

  • Мельгарехо сыграл за «Спартак» 113 матчей, забил 17 голов, отдал 11 ассистов.

Мельгарехо забил первый гол в сезоне. Он едва не покинул «Спартак» в последний день трансферного окна


Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (9)
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Томик
1575633879
Я за. Главное не забыть Ананидзе выгнать.
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SLADE2019
1575634634
Если это правда, то очень печальная. Неужели не видно, что Мельгарехо - это вчерашний день Спартака! И его, И Айртона надо куда-нибудь пристраивать, то есть избавляться от них. Вроде про Меркулова разговор шел. Тоже не ахти, но получше Айртона!
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JTherry
1575640814
затыкать дырки можно и не Мельгарехо, сдулся индеец((((
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NEONFOL
1575643634
да нафик, но же ни о чём, продавать его пока можно. Лучше бы задумались о покупке напа, например Соболева, ведь зенит уведёт как обычно и парня сломают на лавке
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nik55
1575648339
немец не найдет ему позицию---сам то он не плох
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Дедуктор
1575653402
Мельгарехо - один из лучших в команде. А вот, ананидзу надо сбагривать. Хучь, за ван копэк.
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МЯСО87
1575653868
Индейца надо отдавать, столько моментов запарывать, сил смотреть нет.
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Dizgen
1575656566
Гнать его надо а не контракты подписывать
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