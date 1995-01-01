Журналист Карпов: «Спартак» предложит новый контракт Мельгарехо

Если это правда, то очень печальная. Неужели не видно, что Мельгарехо - это вчерашний день Спартака! И его, И Айртона надо куда-нибудь пристраивать, то есть избавляться от них. Вроде про Меркулова разговор шел. Тоже не ахти, но получше Айртона!
Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов сообщил, что полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может остаться в московском клубе.
«Айртон устраивает клуб, а как вариант для его подстраховки есть Лоренцо Мельгарехо. Парагваец универсал, им удобно затыкать дырки. Ему, кстати, думают предложить новый контракт, текущий истекает летом», – пишет Карпов в своем телеграме.
По его словам, Мельгарехо сейчас получает около 1,2 миллионов евро в год, и если согласится на понижение зарплаты, то переподписание вполне возможно.
- Мельгарехо сыграл за «Спартак» 113 матчей, забил 17 голов, отдал 11 ассистов.
Мельгарехо забил первый гол в сезоне. Он едва не покинул «Спартак» в последний день трансферного окна