Журналист Карпов: «Спартак» предложит новый контракт Мельгарехо

Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов сообщил, что полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может остаться в московском клубе.

«Айртон устраивает клуб, а как вариант для его подстраховки есть Лоренцо Мельгарехо. Парагваец универсал, им удобно затыкать дырки. Ему, кстати, думают предложить новый контракт, текущий истекает летом», – пишет Карпов в своем телеграме.

По его словам, Мельгарехо сейчас получает около 1,2 миллионов евро в год, и если согласится на понижение зарплаты, то переподписание вполне возможно.

Мельгарехо сыграл за «Спартак» 113 матчей, забил 17 голов, отдал 11 ассистов.

Мельгарехо забил первый гол в сезоне. Он едва не покинул «Спартак» в последний день трансферного окна



