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    Журналист Карпов: «Спартак» предложит новый контракт Мельгарехо

    Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов сообщил, что полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может остаться в московском клубе.

    «Айртон устраивает клуб, а как вариант для его подстраховки есть Лоренцо Мельгарехо. Парагваец универсал, им удобно затыкать дырки. Ему, кстати, думают предложить новый контракт, текущий истекает летом», – пишет Карпов в своем телеграме.

    По его словам, Мельгарехо сейчас получает около 1,2 миллионов евро в год, и если согласится на понижение зарплаты, то переподписание вполне возможно.

    • Мельгарехо сыграл за «Спартак» 113 матчей, забил 17 голов, отдал 11 ассистов.

    Мельгарехо забил первый гол в сезоне. Он едва не покинул «Спартак» в последний день трансферного окна


    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +75

      SLADE2019 45 минут назад

      Если это правда, то очень печальная. Неужели не видно, что Мельгарехо - это вчерашний день Спартака! И его, И Айртона надо куда-нибудь пристраивать, то есть избавляться от них. Вроде про Меркулова разговор шел. Тоже не ахти, но получше Айртона!

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      Рейтинг: +1843

      Томик 57 минут назад

      Я за. Главное не забыть Ананидзе выгнать.

      0
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      Рейтинг: +1845

      Борат 1 час назад

      новый контракт для мельгарехи - затыкать дырки !
      вот умора !!!

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