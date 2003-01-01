Мельгарехо забил первый гол в сезоне. Он едва не покинул «Спартак» в последний день трансферного окна

В матче 11 тура РПЛ полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо забил мяч в ворота «Оренбурга» (1:2). Это дебютный гол парагвайца в сезоне.

Как пишет журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров, в последний день летнего трансферного окна Мельгарехо едва не перешел в другой клуб. В частности, интерес к игроку проявлял «Рубин».