Мельгарехо забил первый гол в сезоне. Он едва не покинул «Спартак» в последний день трансферного окна

Мельгарехо - молодчик, боец. Зря его на лавке мариновали.
В матче 11 тура РПЛ полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо забил мяч в ворота «Оренбурга» (1:2). Это дебютный гол парагвайца в сезоне.
Как пишет журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров, в последний день летнего трансферного окна Мельгарехо едва не перешел в другой клуб. В частности, интерес к игроку проявлял «Рубин».
- «Оренбург» перед матчем в Москве занимал последнее место.
- «Спартак» в РПЛ идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.
- Леонид Федун говорил, что Олег Кононов будет работать как минимум до зимы.