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    Мельгарехо забил первый гол в сезоне. Он едва не покинул «Спартак» в последний день трансферного окна

    В матче 11 тура РПЛ полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо забил мяч в ворота «Оренбурга» (1:2). Это дебютный гол парагвайца в сезоне.

    Как пишет журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров, в последний день летнего трансферного окна Мельгарехо едва не перешел в другой клуб. В частности, интерес к игроку проявлял «Рубин».

    • «Оренбург» перед матчем в Москве занимал последнее место.
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.
    • Леонид Федун говорил, что Олег Кононов будет работать как минимум до зимы.

    Источник: Rutube

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +346

      Я - легенда 18 минут назад

      Мельгарехо - молодчик, боец. Зря его на лавке мариновали.

      0
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      Рейтинг: +137

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Если-бы не он. Что - бы было - бы со Спартаком.

      0
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      Рейтинг: +20251

      oyabun 1 час назад

      Очередной раз доказывает, что Кононов совсем не разбирается в игроках.

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