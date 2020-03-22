Мельгарехо рассказал парагвайскому изданию, что в России за несоблюдение карантина сажают в тюрьму на пять лет

Футболист «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о ситуации с коронавирусом в России парагвайскому изданию Versus.com.py. Он отметил, что за несоблюдение карантина следует уголовная ответственность.

«Три дня назад мы прекратили тренироваться. Здесь футбол уже приостановлен. В Москве не так много случаев заражения. Люди ведут себя нормально, президент сказал, что нет необходимости паниковать. Думаю, российские границы с Китаем закрыты после вспышки вируса. По указу правительства люди, которые не соблюдают требуемых мер, отправятся в тюрьму на 5 лет», – приводит слова Мельгарехо парагвайскому изданию «Чемпионат».