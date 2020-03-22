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  • Мельгарехо рассказал парагвайскому изданию, что в России за несоблюдение карантина сажают в тюрьму на пять лет

Мельгарехо рассказал парагвайскому изданию, что в России за несоблюдение карантина сажают в тюрьму на пять лет

22 марта 2020, 16:16
26

Футболист «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о ситуации с коронавирусом в России парагвайскому изданию Versus.com.py. Он отметил, что за несоблюдение карантина следует уголовная ответственность.

«Три дня назад мы прекратили тренироваться. Здесь футбол уже приостановлен. В Москве не так много случаев заражения. Люди ведут себя нормально, президент сказал, что нет необходимости паниковать. Думаю, российские границы с Китаем закрыты после вспышки вируса. По указу правительства люди, которые не соблюдают требуемых мер, отправятся в тюрьму на 5 лет», – приводит слова Мельгарехо парагвайскому изданию «Чемпионат».

  • По всему миру от коронавируса умерло более 12000 человек.
  • В чемпионате России с отрывом лидирует «Зенит».
  • Последним идет «Ахмат».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (26)
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житель СПб
1584884117
Что за бред там в Спартаке творится?! Оштрафовать его надо за распространение таких слухов.
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"supermax"
1584885573
статью случайно не местные хейтеры писали? (кому надо поймут о ком) ...уж больно на высер похоже
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Бухбух
1584886503
За такую клевету Мельгарехо сам может загреметь в русскую тюрьму.
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3a zenit
1584890748
это всё правда!Сижу в тюрячке,вышел на улицу во время карантина,схватили менты и в тюрячку бросили...сказали по 57 статье буду сидеть 25 лет,организация покушения на Сталина.Омерика памагииии.
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порт
1584890959
Чем там спартачей кормят?
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ZENIT***
1584893487
Мля,интересно,в каком мире он живёт? Вот,честно,моё мнение на это: что в уши напели-то и несёт!
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acor94
1584894205
надо его прикрыть на 14 суток, пусть повякает там)
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Bivaliy67
1584895523
И ещё у всех пьяных медведей балалайки отобрали!
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Черкизовский Кот
1584902461
"...президент сказал, что нет необходимости паниковать..." Он точно так же говорил, что не пойдёт на новый срок, что не будет повышен пенсионный возраст, что не будет поправок в конституции... Не самый достоверный источник информации.
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Из Твери Леха
1584902667
Не просто в тюрьму, а в Гулаг, на Колыму!
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