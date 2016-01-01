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    Мельгарехо рассказал парагвайскому изданию, что в России за несоблюдение карантина сажают в тюрьму на пять лет

    Футболист «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о ситуации с коронавирусом в России парагвайскому изданию Versus.com.py. Он отметил, что за несоблюдение карантина следует уголовная ответственность.

    «Три дня назад мы прекратили тренироваться. Здесь футбол уже приостановлен. В Москве не так много случаев заражения. Люди ведут себя нормально, президент сказал, что нет необходимости паниковать. Думаю, российские границы с Китаем закрыты после вспышки вируса. По указу правительства люди, которые не соблюдают требуемых мер, отправятся в тюрьму на 5 лет», – приводит слова Мельгарехо парагвайскому изданию «Чемпионат».

    • По всему миру от коронавируса умерло более 12000 человек.
    • В чемпионате России с отрывом лидирует «Зенит».
    • Последним идет «Ахмат».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +974

      житель СПб 8 минут назад

      Что за бред там в Спартаке творится?! Оштрафовать его надо за распространение таких слухов.

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