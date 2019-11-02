Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мельгарехо впервые с марта 2019 года вызван в сборную Парагвая

Мельгарехо впервые с марта 2019 года вызван в сборную Парагвая

2 ноября 2019, 10:37

Тренерский штаб сборной Парагвая определился с заявкой команды на товарищеские матчи с Болгарией и Саудовской Аравией.

В состав включен полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо. Для него это первый вызов в сборную с марта 2019 года.

Весной хавбек не смог сыграть за национальную команду из-за травмы. В последний раз он выходил на поле в составе сборной в августе 2013 года.

  • Парагвай 14 ноября сыграет с Болгарией, а 19 ноября – с Саудовской Аравией.
  • В текущем сезоне 29-летний Мельгарехо провел за «Спартак» 13 матчей и забил один гол.

Источник: Официальный твиттер сборной Парагвая
Россия. Премьер-лига Спартак Парагвай Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+