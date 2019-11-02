Мельгарехо впервые с марта 2019 года вызван в сборную Парагвая

Тренерский штаб сборной Парагвая определился с заявкой команды на товарищеские матчи с Болгарией и Саудовской Аравией.
В состав включен полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо. Для него это первый вызов в сборную с марта 2019 года.
Весной хавбек не смог сыграть за национальную команду из-за травмы. В последний раз он выходил на поле в составе сборной в августе 2013 года.
- Парагвай 14 ноября сыграет с Болгарией, а 19 ноября – с Саудовской Аравией.
- В текущем сезоне 29-летний Мельгарехо провел за «Спартак» 13 матчей и забил один гол.
Источник: Официальный твиттер сборной Парагвая