Мельгарехо впервые с марта 2019 года вызван в сборную Парагвая

Тренерский штаб сборной Парагвая определился с заявкой команды на товарищеские матчи с Болгарией и Саудовской Аравией.

В состав включен полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо. Для него это первый вызов в сборную с марта 2019 года.

Весной хавбек не смог сыграть за национальную команду из-за травмы. В последний раз он выходил на поле в составе сборной в августе 2013 года.