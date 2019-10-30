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    Мельгарехо: «Россия останется в моей памяти как светлое и чистое воспоминание»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо признался, что хотел бы и дальше выступать за московскую команду. Контракт 29-летнего парагвайца с красно-белыми рассчитан до лета 2020 года.

    — Вы хотите остаться в «Спартаке»?

    — Безусловно, но не все зависит от меня. Основная часть моей карьеры прошла именно в России. Всем тем, что имею, что выиграл и заработал, я обязан этой стране. И, конечно же, «Спартаку»: именно благодаря этому клубу я смог добиться успеха. Здесь я познакомился с отличными людьми, увидел красно-белых болельщиков, которых считаю лучшими в мире. Даже когда уеду, Россия останется в моей памяти как светлое и чистое воспоминание.

    Когда заходят подобные темы, эмоции начинают переполнять! Потому что никто не знает, какой из сыгранных матчей станет последним за клуб. Оставшиеся игры до зимней паузы воспринимаю как шесть финалов.

    • Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» в 2016 году.
    • В составе москвичей он провел 84 матча и забил 11 голов.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    30.10.2019 10:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3096

      RotBerg 11 часов назад

      В Кубани был хорош

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      Рейтинг: +404

      ramos6548 12 часов назад

      Все вот говорят в Спартаке не умеют покупать игроков однако вот например Мельга который всегда готов выйти и доказать что он лучший...

      0
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      Рейтинг: +2596

      JTherry 13 часов назад

      настрой на игру хороший - как на корриду!!! удачи!!!

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      Рейтинг: +5334

      Старикан 14 часов назад

      А я считаю, что всё как раз-то и зависит от него самого! Хорошо играешь, забиваешь и никто тебя не выгонит!

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      Рейтинг: +2072

      Ruryu 14 часов назад

      Эх,фарта ему побольше бы...

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      Рейтинг: +18551

      VVM1964 15 часов назад

      Хороший игрок , но не стабильный - если игра идет , то бывает очень хорош и полезен , а если нет - запарывает моменты и допускает море ошибок , но вот равнодушным и пассивным его не помню .

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      Рейтинг: +21175

      gol_kak_sokol 15 часов назад

      Продолжай радовать нас, Мельга !

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      Рейтинг: +4530

      subbotaspartak 15 часов назад

      Хороший настрой.
      В бой!

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