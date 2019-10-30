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  • Мельгарехо: «Россия останется в моей памяти как светлое и чистое воспоминание»

Мельгарехо: «Россия останется в моей памяти как светлое и чистое воспоминание»

30 октября 2019, 10:22
7

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо признался, что хотел бы и дальше выступать за московскую команду. Контракт 29-летнего парагвайца с красно-белыми рассчитан до лета 2020 года.

— Вы хотите остаться в «Спартаке»?

— Безусловно, но не все зависит от меня. Основная часть моей карьеры прошла именно в России. Всем тем, что имею, что выиграл и заработал, я обязан этой стране. И, конечно же, «Спартаку»: именно благодаря этому клубу я смог добиться успеха. Здесь я познакомился с отличными людьми, увидел красно-белых болельщиков, которых считаю лучшими в мире. Даже когда уеду, Россия останется в моей памяти как светлое и чистое воспоминание.

Когда заходят подобные темы, эмоции начинают переполнять! Потому что никто не знает, какой из сыгранных матчей станет последним за клуб. Оставшиеся игры до зимней паузы воспринимаю как шесть финалов.

  • Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» в 2016 году.
  • В составе москвичей он провел 84 матча и забил 11 голов.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (7)
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subbotaspartak
1572420747
Хороший настрой. В бой!
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VVM1964
1572422192
Хороший игрок , но не стабильный - если игра идет , то бывает очень хорош и полезен , а если нет - запарывает моменты и допускает море ошибок , но вот равнодушным и пассивным его не помню .
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Ruryu
1572425910
Эх,фарта ему побольше бы...
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Старикан
1572427450
А я считаю, что всё как раз-то и зависит от него самого! Хорошо играешь, забиваешь и никто тебя не выгонит!
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JTherry
1572427643
настрой на игру хороший - как на корриду!!! удачи!!!
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ramos6548
1572432232
Все вот говорят в Спартаке не умеют покупать игроков однако вот например Мельга который всегда готов выйти и доказать что он лучший...
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RotBerg
1572436025
В Кубани был хорош
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