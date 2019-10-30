Мельгарехо: «Россия останется в моей памяти как светлое и чистое воспоминание»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо признался, что хотел бы и дальше выступать за московскую команду. Контракт 29-летнего парагвайца с красно-белыми рассчитан до лета 2020 года.

— Вы хотите остаться в «Спартаке»?

— Безусловно, но не все зависит от меня. Основная часть моей карьеры прошла именно в России. Всем тем, что имею, что выиграл и заработал, я обязан этой стране. И, конечно же, «Спартаку»: именно благодаря этому клубу я смог добиться успеха. Здесь я познакомился с отличными людьми, увидел красно-белых болельщиков, которых считаю лучшими в мире. Даже когда уеду, Россия останется в моей памяти как светлое и чистое воспоминание.

Когда заходят подобные темы, эмоции начинают переполнять! Потому что никто не знает, какой из сыгранных матчей станет последним за клуб. Оставшиеся игры до зимней паузы воспринимаю как шесть финалов.