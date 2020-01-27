Агент Мельгарехо: «В феврале обсудим с Цорном новый контракт»

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, рассказал, как обстоят дела с продлением контракта между его клиентом и московским клубом.
«Пока «Спартак» не согласовал и не предложил новый контракт Мельгарехо. В феврале у меня будет встреча с Томасом Цорном, на которой мы обсудим эту ситуацию. Мельгарехо очень хочет остаться в команде», – сказал агент.
- Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года.
- С тех пор парагваец провел 114 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
- Действующий контракт Мельгарехо со «Спартаком» истекает по окончании нынешнего сезона.
Источник: «Чемпионат»