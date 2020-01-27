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  • Агент Мельгарехо: «В феврале обсудим с Цорном новый контракт»

Агент Мельгарехо: «В феврале обсудим с Цорном новый контракт»

27 января 2020, 07:53
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Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, рассказал, как обстоят дела с продлением контракта между его клиентом и московским клубом.

«Пока «Спартак» не согласовал и не предложил новый контракт Мельгарехо. В феврале у меня будет встреча с Томасом Цорном, на которой мы обсудим эту ситуацию. Мельгарехо очень хочет остаться в команде», – сказал агент.

  • Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года.
  • С тех пор парагваец провел 114 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
  • Действующий контракт Мельгарехо со «Спартаком» истекает по окончании нынешнего сезона.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (1)
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Plyash
1580119495
Я бы его сохранил для команды.Хороший технарь,видит поле,с пасом всё в порядке. Беда у него одна,реализация голевых моментов,как сглазил кто-то.Ему бы свечечку поставить за здравие спортивному богу,должно помочь.Удачи нам всем в этом году.
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