Агент Мельгарехо: «В феврале обсудим с Цорном новый контракт»

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, рассказал, как обстоят дела с продлением контракта между его клиентом и московским клубом.

«Пока «Спартак» не согласовал и не предложил новый контракт Мельгарехо. В феврале у меня будет встреча с Томасом Цорном, на которой мы обсудим эту ситуацию. Мельгарехо очень хочет остаться в команде», – сказал агент.