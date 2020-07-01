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«Спартак» объявил об уходе Мельгарехо и Шюррле

1 июля 2020, 17:46
10

Андре Шюррле официально покинул «Спартак». Игрок возвращается в дортмундскую «Боруссию», которой принадлежит.

«Желаем Андре успехов и продолжить карьеру без травм!» – написала пресс-служба москвичей.

Также «Спартак» объявил об уходе Лоренцо Мельгарехо, у него истек контракт с клубом.

  • Парагваец брал со «Спартаком» РПЛ.
  • Шюррле – чемпион мира 2014 года, автор голевой передачи в финале.
  • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Боруссия Д Шюррле Андре Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1593615445
Спасибо, успехов !
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_Marqella_
1593616025
Мальгарехо нормальный такой был, по лучше половины нынешней основы...
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ilichkadr
1593617818
Мельгарехо жаль, хороший был полузащитник. Шюррле типичный пассажир........
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fhnv
1593617905
А что он не остался то?
Ответить
TERMIK2142
1593623203
На Шюррле посмотрели спасибо, а вот Мельгарехо думаю еще вспомните))
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general.lizyukov
1593629244
скатертью по джёпе никак не впечатлили
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ivany4
1593630105
Думаю на данном этапе зря с ним расстаемся. У него игра, универсальность да и нервишки покрепче будут, чем у молодежи.
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zigbert
1593677479
Мельгарехо еще пригодился бы. Не смотря на возраст и Шюрррле прекрасный игрок, однако проблемы со здоровьем не позволяют ему попадать в состав. За игру в Спатаке обоим спасибо!!!
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