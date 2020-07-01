«Спартак» объявил об уходе Мельгарехо и Шюррле

Андре Шюррле официально покинул «Спартак». Игрок возвращается в дортмундскую «Боруссию», которой принадлежит.
«Желаем Андре успехов и продолжить карьеру без травм!» – написала пресс-служба москвичей.
Также «Спартак» объявил об уходе Лоренцо Мельгарехо, у него истек контракт с клубом.
- Парагваец брал со «Спартаком» РПЛ.
- Шюррле – чемпион мира 2014 года, автор голевой передачи в финале.
- «Спартак» в РПЛ идет седьмым.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Спартака»