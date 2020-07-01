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    «Спартак» объявил об уходе Мельгарехо и Шюррле

    Андре Шюррле официально покинул «Спартак». Игрок возвращается в дортмундскую «Боруссию», которой принадлежит.

    «Желаем Андре успехов и продолжить карьеру без травм!» – написала пресс-служба москвичей.

    Также «Спартак» объявил об уходе Лоренцо Мельгарехо, у него истек контракт с клубом.

    • Парагваец брал со «Спартаком» РПЛ.
    • Шюррле – чемпион мира 2014 года, автор голевой передачи в финале.
    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +600

      fhnv 1 час назад

      А что он не остался то?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7285

      ilichkadr 1 час назад

      Мельгарехо жаль, хороший был полузащитник. Шюррле типичный пассажир........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +672

      _Marqella_ 1 час назад

      Мальгарехо нормальный такой был, по лучше половины нынешней основы...

      2
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      Рейтинг: +56

      Руслан ДСЛЦЗ > _Marqella_ 1 час назад

      в кубани вообще блистал

      1
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      Рейтинг: +664

      NewLife 1 час назад

      Спасибо, успехов !

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