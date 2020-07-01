«Спартак» объявил об уходе Мельгарехо и Шюррле

А что он не остался то?
Андре Шюррле официально покинул «Спартак». Игрок возвращается в дортмундскую «Боруссию», которой принадлежит.
«Желаем Андре успехов и продолжить карьеру без травм!» – написала пресс-служба москвичей.
Также «Спартак» объявил об уходе Лоренцо Мельгарехо, у него истек контракт с клубом.
- Парагваец брал со «Спартаком» РПЛ.
- Шюррле – чемпион мира 2014 года, автор голевой передачи в финале.
- «Спартак» в РПЛ идет седьмым.
Удачи, Андре!Аренда немецкого полузащитника Андре Шюррле завершилась. В 18 матчах за «Спартак» от отметился двумя мячами.Желаем Андре успехов и продолжить карьеру без травм!#Шюррле #Спартак pic.twitter.com/Ksr3JMaAht— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 1, 2020
Спасибо за все, Мельга!Контракт Лоренсо Мельгарехо истек. Парагваец провел в «Спартаке» 4,5 сезона:Чемпион РоссииОбладатель Суперкубка116 матчей17 головУдачи в дальнейшей карьере, «Индеец» #Мельгарехо #Спартак pic.twitter.com/Vfk0ZtnlqM— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 1, 2020