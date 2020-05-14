Мельгарехо может уйти в «Трабзонспор»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может уехать в чемпионат Турции.
Парагваец попал в сферу интересов «Трабзонспора». Турецкий клуб нуждается в усилении флангов, и Мельгарехо рассматривается в качестве возможного варианта.
Сам игрок говорил, что, вероятнее всего, покинет «Спартак».
- Мельгарехо выступает за москвичей с февраля 2016 года.
- В составе столичной команды парагваец провел 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
Источник: Fotomac
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