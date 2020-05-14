Мельгарехо может уйти в «Трабзонспор»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может уехать в чемпионат Турции.

Парагваец попал в сферу интересов «Трабзонспора». Турецкий клуб нуждается в усилении флангов, и Мельгарехо рассматривается в качестве возможного варианта.

Сам игрок говорил, что, вероятнее всего, покинет «Спартак».