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    • Примера. «Реал» разгромил «Кадис» и может сегодня стать чемпионом Испании

    Примера. «Реал» разгромил «Кадис» и может сегодня стать чемпионом Испании

    В матче 34-го тура Примеры «Реал» дома обыграл «Кадис» со счетом 3:0. Все мячи были забиты во втором тайме. Мадридцы продлили победную серию в чемпионате Испании до семи матчей подряд, а беспроигрышную – до 28 встреч.

    На счету «Реала» стало 87 очков. У ближайшего преследователя «Барселоны» – 73 балла. Каталонцы играют в гостях с занимающей третью позицию «Жироной» (71 очко). «Реал» станет чемпионом Испании в случае потери очков «Барселоной».

    «Кадис» находится в зоне вылета – на 18-й позиции с 26 очками. Отставание от идущей 17-й «Сельты» составляет 5 очков.

    Испания. Примера. 34-й тур

    Реал – Кадис – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Диас, 51; 2:0 – Беллингем, 68; 3:0 – Хоселу, 90+3.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.05.2024 19:11
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    Комментарии (2)
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    almanev
    1714839580
    А Вадик Радимов тот еще математик, говорит если Жирона выиграет, то Реал сегодня чемпионом не станет
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    САНЁК17
    1714846833
    Все барсуки проиграли, Реал чемпион
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