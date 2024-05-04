Примера. «Реал» разгромил «Кадис» и может сегодня стать чемпионом Испании

В матче 34-го тура Примеры «Реал» дома обыграл «Кадис» со счетом 3:0. Все мячи были забиты во втором тайме. Мадридцы продлили победную серию в чемпионате Испании до семи матчей подряд, а беспроигрышную – до 28 встреч.

На счету «Реала» стало 87 очков. У ближайшего преследователя «Барселоны» – 73 балла. Каталонцы играют в гостях с занимающей третью позицию «Жироной» (71 очко). «Реал» станет чемпионом Испании в случае потери очков «Барселоной».

«Кадис» находится в зоне вылета – на 18-й позиции с 26 очками. Отставание от идущей 17-й «Сельты» составляет 5 очков.

Испания. Примера. 34-й тур

Реал – Кадис – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Диас, 51; 2:0 – Беллингем, 68; 3:0 – Хоселу, 90+3.

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