В 34 туре испанской Ла Лиги «Реал» сыграет с «Кадисом». Игра состоится в субботу, 4 мая, и начнется в 17:15 по московскому времени.

«Реал»

«Реал» с отрывом лидирует в чемпионате Испании. Команда выиграла 26 матчей, в шести встречах сыграла вничью и потерпела поражение. Коллектив забил 71 гол и пропустил 22 очка. «Реал» набрал 84 балла. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Баварией» (2:2).

«Кадис» идет на 18 месте в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков, выиграла четыре встречи, в 14 матчах сыграла вничью и проиграла 15 поединков. «Кадис» забил 23 гола и пропустил 46 мячей. В предыдущем матче коллектив сыграл вничью с «Мальоркой» – 1:1.

Прогноз на матч «Реал» – «Кадис»

«Реал» выиграл три из трех последних очных встреч. В предстоящем поединке вряд ли будет зафиксирован иной результат. Наш прогноз – победа «Реала» (1.40).