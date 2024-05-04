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    • «Реал» – «Кадис»: прогноз на матч 34 тура испанская Ла Лига, 4 мая

    «Реал» – «Кадис»: прогноз на матч 34 тура испанская Ла Лига, 4 мая

    В 34 туре испанской Ла Лиги «Реал» сыграет с «Кадисом». Игра состоится в субботу, 4 мая, и начнется в 17:15 по московскому времени.

    «Реал»

    «Реал» с отрывом лидирует в чемпионате Испании. Команда выиграла 26 матчей, в шести встречах сыграла вничью и потерпела поражение. Коллектив забил 71 гол и пропустил 22 очка. «Реал» набрал 84 балла. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Баварией» (2:2).

    «Кадис»

    «Кадис» идет на 18 месте в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков, выиграла четыре встречи, в 14 матчах сыграла вничью и проиграла 15 поединков. «Кадис» забил 23 гола и пропустил 46 мячей. В предыдущем матче коллектив сыграл вничью с «Мальоркой» – 1:1.

    Прогноз на матч «Реал» – «Кадис»

    «Реал» выиграл три из трех последних очных встреч. В предстоящем поединке вряд ли будет зафиксирован иной результат. Наш прогноз – победа «Реала» (1.40).

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    Источник: «Бомбардир»

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