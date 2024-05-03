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    Анчелотти назвал дату возвращения Куртуа на поле

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что вратарь Тибо Куртуа сыграет в этом сезоне.

    По его словам, бельгиец выйдет в стартовом составе на субботний матч 34-го тура Примеры против «Кадиса».

    «С Тибо все в порядке. Он сыграет завтра. Это очень хорошая новость для нас, как и возвращение Милитао.

    Куртуа очень воодушевлен. И мы все рады, что он возвращается.

    Выход Тибо в финале Лиги чемпионов? Наш финал – это матч с «Баварией» в среду. И там сыграет Лунин. А дальше посмотрим», – сказал Анчелотти.

    • Куртуа в августе прошлого года порвал крестообразную связку колена.
    • Весной голкипер был близок к возвращению в строй, но травмировал мениск на тренировке.
    • «Реал» примет «Кадис» 4 мая в 17:15 мск.

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    Источник: Marca

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    03.05.2024 15:54
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    Комментарии (1)
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    САНЁК17
    1714756827
    Куртуа пусть не забудет юбку
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