Анчелотти назвал дату возвращения Куртуа на поле

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что вратарь Тибо Куртуа сыграет в этом сезоне.

По его словам, бельгиец выйдет в стартовом составе на субботний матч 34-го тура Примеры против «Кадиса».

«С Тибо все в порядке. Он сыграет завтра. Это очень хорошая новость для нас, как и возвращение Милитао.

Куртуа очень воодушевлен. И мы все рады, что он возвращается.

Выход Тибо в финале Лиги чемпионов? Наш финал – это матч с «Баварией» в среду. И там сыграет Лунин. А дальше посмотрим», – сказал Анчелотти.