Кадис
09.03.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
5
Х
3.7
П2
1.77
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Атлетико
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Кадис
1
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
5
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
27
Роберт Наварро
ЛП
12
Роминиге Куаме
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
7
Рубен Собрино
ПП
25
Максимилиано Гомес
ЦФ
9
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Аксель Витсель
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Самуэль Лино
ЛП
6
Коке
ЦП
5
Родриго Де Пауль
ЦП
24
Пабло Барриос
ЦП
14
Маркос Льоренте
ПП
7
Альваро Мората
ЦФ
9
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Кадис
Атлетико
4-4-2
1
Ледесма
15
Эрнандес
5
Чуст
22
Мере
20
Карселен
27
Наварро
12
Куаме
4
Алькарас
7
Собрино
9
Хуанми
25
Гомес
3-5-2
13
Облак
20
Витсель
22
Эрмосо
4
Паулиста
14
Льоренте
6
Коке
5
Де Пауль
24
Барриос
12
Лино
9
Депай
7
Мората
Остались в запасе
Кадис
Атлетико
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Кадис - Атлетико
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Кадис» против «Атлетико», 28-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кадис» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».