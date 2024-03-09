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    • «Кадис» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    «Кадис» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    Кадис
    09.03.2024, суббота, 18:15
    Испания. Примера, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    5
    Х
    3.7
    П2
    1.77
    Реклама, 18+
    Атлетико
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Кадис
    1
    Херемьяс Ледесма
    ВР
    15
    Хави Эрнандес
    ЛЗ
    5
    Виктор Чуст
    ЦЗ
    22
    Хорхе Мере
    ЦЗ
    20
    Исаак Карселен
    ПЗ
    27
    Роберт Наварро
    ЛП
    12
    Роминиге Куаме
    ЦП
    4
    Рубен Алькарас
    ЦП
    7
    Рубен Собрино
    ПП
    25
    Максимилиано Гомес
    ЦФ
    9
    Хуанми
    ЦФ
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    Атлетико
    13
    Ян Облак
    ВР
    20
    Аксель Витсель
    ЦЗ
    22
    Марио Эрмосо
    ЦЗ
    4
    Габриэль Паулиста
    ЦЗ
    12
    Самуэль Лино
    ЛП
    6
    Коке
    ЦП
    5
    Родриго Де Пауль
    ЦП
    24
    Пабло Барриос
    ЦП
    14
    Маркос Льоренте
    ПП
    7
    Альваро Мората
    ЦФ
    9
    Мемфис Депай
    ЦФ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Кадис
    Атлетико
    4-4-2
    1
    Ледесма
    15
    Эрнандес
    5
    Чуст
    22
    Мере
    20
    Карселен
    27
    Наварро
    12
    Куаме
    4
    Алькарас
    7
    Собрино
    9
    Хуанми
    25
    Гомес
    3-5-2
    13
    Облак
    20
    Витсель
    22
    Эрмосо
    4
    Паулиста
    14
    Льоренте
    6
    Коке
    5
    Де Пауль
    24
    Барриос
    12
    Лино
    9
    Депай
    7
    Мората
    Остались в запасе
    Кадис
    Атлетико
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Статистика матча Кадис - Атлетико
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Кадис» против «Атлетико», 28-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кадис»«Атлетико»

    «Кадис» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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