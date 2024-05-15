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    • «Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024

    «Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024

    Севилья
    15.05.2024, среда, 20:30
    Испания. Примера, 36 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.15
    Х
    3.4
    П2
    3.65
    Реклама, 18+
    Кадис
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Севилья
    13
    Эрьян Нюланд
    ВР
    19
    Маркос Акунья
    ЛЗ
    22
    Лоик Баде
    ЦЗ
    4
    Серхио Рамос
    ЦЗ
    2
    Кике Салас
    ЦЗ
    16
    Хесус Навас
    ПЗ
    24
    Бубакари Сумаре
    ОП
    42
    Люсьен Агум
    ОП
    5
    Лукас Окампос
    ЛВ
    11
    Доди Лукебакио
    ПВ
    15
    Юссеф Эн-Несири
    ЦФ
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Кадис
    1
    Херемьяс Ледесма
    ВР
    15
    Хави Эрнандес
    ЛЗ
    5
    Виктор Чуст
    ЦЗ
    3
    Фали
    ЦЗ
    2
    Хосеба Сальдуа
    ПЗ
    4
    Рубен Алькарас
    ЦП
    17
    Гонсало Эскаланте
    ЦП
    27
    Роберт Наварро
    ЦП
    16
    Кристофер Рамос
    ЦФ
    7
    Рубен Собрино
    ЦФ
    21
    Рохер Марти
    ЦФ
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    Севилья
    1
    Марко Дмитрович
    ВР
    31
    Альберто Флорес
    ВР
    3
    Адрия Педроса
    ЛЗ
    14
    Танги Ньянзу
    ЦЗ
    23
    Маркао
    ЦЗ
    26
    Хуанлу Санчес
    ЦП
    28
    Ману Буэно
    ЦП
    8
    Хоан Хордан
    ЦП
    46
    Аннибал Меджбри
    АП
    7
    Сусо
    ПВ
    10
    Алехо Велис
    ЦФ
    12
    Мариано Диас
    ЦФ
    Кадис
    13
    Давид Жиль
    ВР
    33
    Лукас Пирес
    ЛЗ
    14
    Момо Мбайе
    ЦЗ
    20
    Исаак Карселен
    ПЗ
    6
    Диадай Самассеку
    ОП
    8
    Алекс
    АП
    10
    Брайан Окампо
    ЛВ
    18
    Дарвин Мачис
    ЛВ
    11
    Иван Альехо
    ПВ
    25
    Максимилиано Гомес
    ЦФ
    9
    Хуанми
    ЦФ
    19
    Серхи Гвардиола
    ЦФ
    3-4-2-1
    13
    Нюланд
    22
    Баде
    4
    Рамос
    2
    Салас
    19
    Акунья
    24
    Сумаре
    42
    Агум
    16
    Навас
    5
    Окампос
    11
    Лукебакио
    15
    Эн-Несири
    4-3-3
    1
    Ледесма
    2
    Сальдуа
    5
    Чуст
    3
    Фали
    15
    Эрнандес
    4
    Алькарас
    17
    Эскаланте
    27
    Наварро
    21
    Марти
    7
    Собрино
    16
    Рамос
    Остались в запасе
    Севилья
    Кадис
    1
    Марко Дмитрович
    ВР
    31
    Альберто Флорес
    ВР
    3
    Адрия Педроса
    ЛЗ
    14
    Танги Ньянзу
    ЦЗ
    23
    Маркао
    ЦЗ
    26
    Хуанлу Санчес
    ЦП
    28
    Ману Буэно
    ЦП
    8
    Хоан Хордан
    ЦП
    46
    Аннибал Меджбри
    АП
    7
    Сусо
    ПВ
    10
    Алехо Велис
    ЦФ
    12
    Мариано Диас
    ЦФ
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    13
    Давид Жиль
    ВР
    33
    Лукас Пирес
    ЛЗ
    14
    Момо Мбайе
    ЦЗ
    20
    Исаак Карселен
    ПЗ
    6
    Диадай Самассеку
    ОП
    8
    Алекс
    АП
    10
    Брайан Окампо
    ЛВ
    18
    Дарвин Мачис
    ЛВ
    11
    Иван Альехо
    ПВ
    25
    Максимилиано Гомес
    ЦФ
    9
    Хуанми
    ЦФ
    19
    Серхи Гвардиола
    ЦФ
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    Остались в запасе
    1
    Марко Дмитрович
    ВР
    31
    Альберто Флорес
    ВР
    3
    Адрия Педроса
    ЛЗ
    14
    Танги Ньянзу
    ЦЗ
    23
    Маркао
    ЦЗ
    26
    Хуанлу Санчес
    ЦП
    28
    Ману Буэно
    ЦП
    8
    Хоан Хордан
    ЦП
    46
    Аннибал Меджбри
    АП
    7
    Сусо
    ПВ
    10
    Алехо Велис
    ЦФ
    12
    Мариано Диас
    ЦФ
    Остались в запасе
    13
    Давид Жиль
    ВР
    33
    Лукас Пирес
    ЛЗ
    14
    Момо Мбайе
    ЦЗ
    20
    Исаак Карселен
    ПЗ
    6
    Диадай Самассеку
    ОП
    8
    Алекс
    АП
    10
    Брайан Окампо
    ЛВ
    18
    Дарвин Мачис
    ЛВ
    11
    Иван Альехо
    ПВ
    25
    Максимилиано Гомес
    ЦФ
    9
    Хуанми
    ЦФ
    19
    Серхи Гвардиола
    ЦФ
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    Статистика матча Севилья - Кадис
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Кадиса», 36-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Кадис»

    «Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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