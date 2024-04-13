Кадис
13.04.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Барселона
37' Ж. Феликс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
1
Херемьяс Ледесма
(К) ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
5
Виктор Чуст
ЦЗ
24
Айхам Усу
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
27
Роберт Наварро
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Алекс
АП
7
Рубен Собрино
ЦФ
16
Кристофер Рамос
ЦФ
9
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Пау Кубарси
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
20
Серхи Роберто
(К) ПЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
16
Фермин Лопес
ЦП
18
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
14
Жоау Феликс
ЦФ
19
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Кадис
13
Давид Жиль
ВР
33
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Диадай Самассеку
ОП
17
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Дарвин Мачис
ЛВ
11
Иван Альехо
ПВ
25
Максимилиано Гомес
ЦФ
21
Рохер Марти
ЦФ
19
Серхи Гвардиола
ЦФ
Барселона
26
Андер Астралага
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
41
Mikayil Faye
ЦЗ
30
Марк Касадо
ОП
22
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
27
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
4-2-1-3
1
Ледесма
15
Эрнандес
5
Чуст
24
Усу
20
Карселен
27
Наварро
4
Алькарас
8
Алекс
9
Хуанми
16
Рамос
7
Собрино
3-2-2-1-2
1
тер Стеген
20
Роберто
33
Кубарси
15
Кристенсен
39
Форт
17
Алонсо
16
Лопес
18
Ромеу
7
Торрес
19
Роке
14
Феликс
5
Чуст
33
Пирес
33
Пирес
5
Чуст
8
Алекс
6
Самассеку
6
Самассеку
8
Алекс
27
Наварро
18
Мачис
18
Мачис
27
Наварро
16
Рамос
25
Гомес
25
Гомес
16
Рамос
9
Хуанми
21
Марти
21
Марти
9
Хуанми
15
Кристенсен
23
Кунде
23
Кунде
15
Кристенсен
14
Феликс
30
Касадо
30
Касадо
14
Феликс
19
Роке
27
Ямаль
27
Ямаль
19
Роке
Остались в запасе
Кадис
Барселона
13
Давид Жиль
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Иван Альехо
ПВ
19
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
26
Андер Астралага
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
41
Mikayil Faye
ЦЗ
22
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Рафинья
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Давид Жиль
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Иван Альехо
ПВ
19
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
26
Андер Астралага
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
41
Mikayil Faye
ЦЗ
22
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Рафинья
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Кадис - Барселона
3
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Кадис» против «Барселоны», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кадис» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».