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    • «Кадис» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Кадис» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Кадис
    13.04.2024, суббота, 22:00
    Испания. Примера, 31 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Барселона
    37' Ж. Феликс
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Кадис
    1
    Херемьяс Ледесма
    (К) ВР
    15
    Хави Эрнандес
    ЛЗ
    5
    Виктор Чуст
    ЦЗ
    24
    Айхам Усу
    ЦЗ
    20
    Исаак Карселен
    ПЗ
    27
    Роберт Наварро
    ЦП
    4
    Рубен Алькарас
    ЦП
    8
    Алекс
    АП
    7
    Рубен Собрино
    ЦФ
    16
    Кристофер Рамос
    ЦФ
    9
    Хуанми
    ЦФ
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    Барселона
    1
    Марк-Андре тер Стеген
    ВР
    17
    Маркос Алонсо
    ЛЗ
    33
    Пау Кубарси
    ЦЗ
    15
    Андреас Кристенсен
    ЦЗ
    20
    Серхи Роберто
    (К) ПЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    7
    Ферран Торрес
    ПВ
    14
    Жоау Феликс
    ЦФ
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Кадис
    13
    Давид Жиль
    ВР
    33
    Лукас Пирес
    ЛЗ
    22
    Хорхе Мере
    ЦЗ
    3
    Фали
    ЦЗ
    2
    Хосеба Сальдуа
    ПЗ
    6
    Диадай Самассеку
    ОП
    17
    Гонсало Эскаланте
    ЦП
    18
    Дарвин Мачис
    ЛВ
    11
    Иван Альехо
    ПВ
    25
    Максимилиано Гомес
    ЦФ
    21
    Рохер Марти
    ЦФ
    19
    Серхи Гвардиола
    ЦФ
    Барселона
    26
    Андер Астралага
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    4
    Рональд Араухо
    ЦЗ
    23
    Жюль Кунде
    ЦЗ
    41
    Mikayil Faye
    ЦЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    22
    Илкай Гюндоган
    ЦП
    8
    Педри
    ЦП
    21
    Френки де Йонг
    ЦП
    27
    Ламин Ямаль
    ПВ
    11
    Рафинья
    ПВ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    4-2-1-3
    1
    Ледесма
    15
    Эрнандес
    5
    Чуст
    24
    Усу
    20
    Карселен
    27
    Наварро
    4
    Алькарас
    8
    Алекс
    9
    Хуанми
    16
    Рамос
    7
    Собрино
    3-2-2-1-2
    1
    тер Стеген
    20
    Роберто
    33
    Кубарси
    15
    Кристенсен
    39
    Форт
    17
    Алонсо
    16
    Лопес
    18
    Ромеу
    7
    Торрес
    19
    Роке
    14
    Феликс
    5
    Чуст
    33
    Пирес
    33
    Пирес
    5
    Чуст
    8
    Алекс
    6
    Самассеку
    6
    Самассеку
    8
    Алекс
    27
    Наварро
    18
    Мачис
    18
    Мачис
    27
    Наварро
    16
    Рамос
    25
    Гомес
    25
    Гомес
    16
    Рамос
    9
    Хуанми
    21
    Марти
    21
    Марти
    9
    Хуанми
    15
    Кристенсен
    23
    Кунде
    23
    Кунде
    15
    Кристенсен
    14
    Феликс
    30
    Касадо
    30
    Касадо
    14
    Феликс
    19
    Роке
    27
    Ямаль
    27
    Ямаль
    19
    Роке
    Остались в запасе
    Кадис
    Барселона
    13
    Давид Жиль
    ВР
    22
    Хорхе Мере
    ЦЗ
    3
    Фали
    ЦЗ
    2
    Хосеба Сальдуа
    ПЗ
    17
    Гонсало Эскаланте
    ЦП
    11
    Иван Альехо
    ПВ
    19
    Серхи Гвардиола
    ЦФ
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    26
    Андер Астралага
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    4
    Рональд Араухо
    ЦЗ
    41
    Mikayil Faye
    ЦЗ
    22
    Илкай Гюндоган
    ЦП
    8
    Педри
    ЦП
    21
    Френки де Йонг
    ЦП
    11
    Рафинья
    ПВ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Остались в запасе
    13
    Давид Жиль
    ВР
    22
    Хорхе Мере
    ЦЗ
    3
    Фали
    ЦЗ
    2
    Хосеба Сальдуа
    ПЗ
    17
    Гонсало Эскаланте
    ЦП
    11
    Иван Альехо
    ПВ
    19
    Серхи Гвардиола
    ЦФ
    Остались в запасе
    26
    Андер Астралага
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    4
    Рональд Араухо
    ЦЗ
    41
    Mikayil Faye
    ЦЗ
    22
    Илкай Гюндоган
    ЦП
    8
    Педри
    ЦП
    21
    Френки де Йонг
    ЦП
    11
    Рафинья
    ПВ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Статистика матча Кадис - Барселона
    3
    3
    Всего ударов по воротам
    14
    12
    Удары в створ
    3
    2
    Владение мячом %
    38
    62
    Желтые карточки
    3
    3
    Угловые удары
    8
    4
    Нарушения
    17
    15
    Офсайды
    5
    2
    Количество передач
    328
    561
    Сейвы
    0
    3
    Точность передач %
    74
    84
    Удары мимо ворот
    5
    8
    Блокированные удары
    6
    2
    Удары из пределов штрафной
    8
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    5
    xG (ожидаемые голы)
    0.77
    0.82
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Кадис» против «Барселоны», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кадис» – «Барселона»

    Кадис-Барселона смотреть онлайн 13 апреля

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.04.2024 19:10
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