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Смотреть прямую трансляцию матча «Кадис» против «Барселоны», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кадис» – «Барселона»