Назван клуб, который может возглавить Абаскаль

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является основным кандидатом на пост главного тренера «Кадиса», сообщил спортивный журналист Пако Гонсалес в эфире программы Tiempo de Juego.
Сейчас испанский клуб возглавляет Маурисио Пеллегрино, который в январе сменил Серхио Гонсалеса.
- «Кадис» занимает 18-е место в Примере после 37 туров. Клуб лишился шансов сохранить прописку в элитном дивизионе и начнет следующий сезон в Сегунде.
- Абаскаль 14 апреля был уволен с поста главного тренера «Спартака».