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    Назван клуб, который может возглавить Абаскаль

    Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является основным кандидатом на пост главного тренера «Кадиса», сообщил спортивный журналист Пако Гонсалес в эфире программы Tiempo de Juego.

    Сейчас испанский клуб возглавляет Маурисио Пеллегрино, который в январе сменил Серхио Гонсалеса.

    • «Кадис» занимает 18-е место в Примере после 37 туров. Клуб лишился шансов сохранить прописку в элитном дивизионе и начнет следующий сезон в Сегунде.
    • Абаскаль 14 апреля был уволен с поста главного тренера «Спартака».

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    Источник: Grada3

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    Сегодня, 12:34
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1716370757
    ...не самый худший вариант. Дерзай! Зла тебе ни кто, думаю, не желает...
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    sochi-2013
    1716371896
    Спартак прям трамплин для интуристов.
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    СпорЦмен
    1716372124
    Человек душу свою спас, после ухода из срамтака. Но максимум, что он способен сейчас возглавить, то это клуб 69. :)))
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    Gazelvagen877
    1716372384
    Пропишет Кадис в сегунде минимум еще на сезон)))
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    SuperNils
    1716373982
    Блин, я думал Сраптак.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1716374265
    Потренировался на лузерах, прошел практику физрука в свинарне, теперь можно посерьёзней и классом выше брать клуб. Гыгыгы
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