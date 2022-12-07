- 3 марта
- 11:42 «Кадис» требует остановить Примеру из-за судейского скандала 3
- 20 февраля
- 00:52 Примера. «Барселона» победила «Кадис» (2:0) и оторвалась от «Реала» на 8 очков
- 3 января
- 15:39 Текст Нападающий из Испании так сильно любит клуб из родного города, что заплатил почти 500 тысяч ради перехода. В третью лигу
- 7 декабря 2022
- 23:59 Товарищеские матчи. «Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру Примеры (2:4); «Севилья» и «Монако» обменялись голами (1:1), Головин был в основе
- 11 ноября 2022
- 10:02 Игроки «Кадиса» – Винисиусу: «Кем ты себя возомнил? Пеле?» 1
- 09:29 Фото Модрич – Винисиусу о промахе в полупустые ворота: «Ты отдал очень плохой пас!»
- 08:11 Фото Анчелотти – о промахе Модрича в полупустые ворота: «К счастью, Хорватия уже объявила состав на ЧМ-2022» 3
- 01:34 Примера. «Реал» впервые за 16 лет обыграл «Кадис» на «Сантьяго Бернабеу» 3
- 10 ноября 2022
- 23:10 Где смотреть «Реал» – «Кадис»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 10 ноября
- 29 октября 2022
- 19:16 Примера. Аутсайдер «Кадис» на 99-й минуте вырвал победу над «Атлетико» 2
- 22 октября 2022
- 17:53 Примера. «Райо Вальекано» победил «Кадис» (5:1), в матче 3 удаления
- 11 сентября 2022
- 09:57 Хави повторил рекорд Зидана 1
- 09:36 «Жизнь выше футбола». Хави – о приостановке матча с «Кадисом» 2
- 10 сентября 2022
- 23:09 В «Кадисе» рассказали о состоянии фаната, перенесшего инфаркт на игре с «Барселоной»
- 22:21 Примера. «Барселона» разгромила на выезде «Кадис», Левандовски поучаствовал в трех голах 1
- 22:03 Матч «Кадис» – «Барселона» прервали из-за инфаркта у зрителя. Вратарь хозяев доставил на трибуны дефибриллятор 1
- 19:06 Левандовски, Дембеле, Педри не попали в старт «Барселоны» на матч с «Кадисом»
- 29 августа 2022
- 23:10 Примера. «Атлетик» разгромил «Кадис» и поднялся на пятое место