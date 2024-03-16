Представитель Захаряна отреагировал на дебютный гол Арсена за «Сосьедад»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о первом голе игрока в составе испанской команды.

Хавбек поразил ворота «Кадиса».

Россиянин вышел на замену на 66-й минуте и через две минуты забил.

Его дебютный гол пришелся на 31-й матч в составе «Сосьедада».

«Конечно, положительные эмоции от первого гола Захаряна за «Реал Сосьедад». Думаю, что все за него рады.

Приедет в сборную, сами у него спросите – какие у него эмоции. Я думаю, что забитый мяч добавит уверенности Арсену. Потихоньку адаптация идeт, было важно забить.

Захарян вышел в матче с «Кадисом» вместо Кубо, оказался там, где нужно. Очень надеюсь, что у Арсена теперь всe пойдeт в гору», – заявил Голубин.