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    • «Реал Сосьедад» – «Кадис»: прогноз на матч 29 тура чемпионата Испании 15 марта

    «Реал Сосьедад» – «Кадис»: прогноз на матч 29 тура чемпионата Испании 15 марта

    В 29 туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» дома сыграет с «Кадисом». Игру проведут 15 марта и начнут в 23:00 по мск.

    «Реал Сосьедад»

    Команда идет на шестом месте с 43 очками, имеет в своем активе 11 побед, 10 ничьих и 7 поражений. «Реал Сосьедад» отличился 40 голами и пропустил 31 мяч. Команда отстает от пятого места на десять очков.

    «Кадис»

    Команда с 22 очками идет на 18 месте, отстает от безопасной зоны на два балла. В активе «Кадиса» три победы, 13 ничьих и 12 поражений. Команда забила 20 голов и пропустила 38 мячей.

    Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Кадис»

    В трех последних очных встречах дважды была зафиксирована ничья, еще один раз победу праздновал «Реал Сосьедад».

    Сан-себастьянцы – фаворит матча. Предположим, хозяева без особых проблем справятся с одним и з аутсайдеров национального первенства. Наш прогноз – победа «Кадиса» (1.51).

    Источник: «Бомбардир»

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