Захарян прокомментировал дебютный гол в составе «Сосьедада»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян дал комментарий клубной пресс-службе по итогам матча 29-го тура Примеры против «Кадиса» (2:0).

Хавбек забил дебютный гол в Испании.

Россиянин вышел на замену на 66-й минуте и через две минуты поразил ворота соперника.

«Я очень рад победе и своему первому голу. Я очень много работал, улучшил свою игру, я так считаю. Очень рад, что забил свой первый гол. Надеюсь, их будет больше впереди.

Наша задача – играть в еврокубках, и мы сделаем все возможное, чтобы попасть туда.

Да, я не попал на несколько сборов национальной команды, и сейчас меня пригласил Валерий Георгиевич Карпин. Я очень рад и еду с хорошим настроением туда», – сказал Захарян.