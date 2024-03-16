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    • Захарян прокомментировал дебютный гол в составе «Сосьедада»

    Захарян прокомментировал дебютный гол в составе «Сосьедада»

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян дал комментарий клубной пресс-службе по итогам матча 29-го тура Примеры против «Кадиса» (2:0).

    • Хавбек забил дебютный гол в Испании.
    • Россиянин вышел на замену на 66-й минуте и через две минуты поразил ворота соперника.

    «Я очень рад победе и своему первому голу. Я очень много работал, улучшил свою игру, я так считаю. Очень рад, что забил свой первый гол. Надеюсь, их будет больше впереди.

    Наша задача – играть в еврокубках, и мы сделаем все возможное, чтобы попасть туда.

    Да, я не попал на несколько сборов национальной команды, и сейчас меня пригласил Валерий Георгиевич Карпин. Я очень рад и еду с хорошим настроением туда», – сказал Захарян.

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    Источник: ютуб-канал «Реал Сосьедада»

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