Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Трансляции
    • «Реал Сосьедад» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024

    «Реал Сосьедад» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024

    Реал Сосьедад
    15.03.2024, пятница, 23:00
    Испания. Примера, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.47
    Х
    4.15
    П2
    8.5
    Реклама, 18+
    Кадис
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Реал Сосьедад
    1
    Алекс Ремиро
    ВР
    25
    Хави Галан
    ЛЗ
    24
    Робен Ле Норман
    ЦЗ
    5
    Игор Субельдия
    ЦЗ
    18
    Хамари Траоре
    ПЗ
    10
    Микель Оярсабаль
    ЛП
    23
    Брайс Мендес
    ЦП
    4
    Мартин Субименди
    ЦП
    8
    Микель Мерино
    ЦП
    22
    Беньят Турриэнтес
    ПП
    19
    Умар Садик
    ЦФ
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Кадис
    1
    Херемьяс Ледесма
    ВР
    15
    Хави Эрнандес
    ЛЗ
    5
    Виктор Чуст
    ЦЗ
    24
    Айхам Усу
    ЦЗ
    20
    Исаак Карселен
    ПЗ
    7
    Рубен Собрино
    ЛП
    4
    Рубен Алькарас
    ЦП
    12
    Роминиге Куаме
    ЦП
    27
    Роберт Наварро
    ПП
    9
    Хуанми
    ЦФ
    25
    Максимилиано Гомес
    ЦФ
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    Реал Сосьедад
    Кадис
    4-5-1
    1
    Ремиро
    25
    Галан
    24
    Ле Норман
    5
    Субельдия
    18
    Траоре
    10
    Оярсабаль
    23
    Мендес
    4
    Субименди
    8
    Мерино
    22
    Турриэнтес
    19
    Садик
    4-4-2
    1
    Ледесма
    20
    Карселен
    5
    Чуст
    24
    Усу
    15
    Эрнандес
    27
    Наварро
    4
    Алькарас
    12
    Куаме
    7
    Собрино
    25
    Гомес
    9
    Хуанми
    Остались в запасе
    Реал Сосьедад
    Кадис
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    Статистика матча Реал Сосьедад - Кадис
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Кадиса», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Кадис»

    Реал Сосьедад-Кадис смотреть онлайн 15 марта

    Новости по теме
    «Реал Сосьедад» – «Кадис»: прогноз на матч 29 тура чемпионата Испании 15 марта
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+