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Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Кадиса», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.