Реал Сосьедад
15.03.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
1.47
Х
4.15
П2
8.5
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Кадис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
25
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
18
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛП
23
Брайс Мендес
ЦП
4
Мартин Субименди
ЦП
8
Микель Мерино
ЦП
22
Беньят Турриэнтес
ПП
19
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Кадис
1
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
5
Виктор Чуст
ЦЗ
24
Айхам Усу
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
7
Рубен Собрино
ЛП
4
Рубен Алькарас
ЦП
12
Роминиге Куаме
ЦП
27
Роберт Наварро
ПП
9
Хуанми
ЦФ
25
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Реал Сосьедад
Кадис
4-5-1
1
Ремиро
25
Галан
24
Ле Норман
5
Субельдия
18
Траоре
10
Оярсабаль
23
Мендес
4
Субименди
8
Мерино
22
Турриэнтес
19
Садик
4-4-2
1
Ледесма
20
Карселен
5
Чуст
24
Усу
15
Эрнандес
27
Наварро
4
Алькарас
12
Куаме
7
Собрино
25
Гомес
9
Хуанми
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Кадис
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Реал Сосьедад - Кадис
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Кадиса», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Кадис»
- Матч можно посмотреть на канале «ОККО».
- Также игру будет транслировать «Pari».