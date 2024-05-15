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    «Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая

    В среду, 15 мая, в 36-м туре испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Кадис». Игра состоится в Севилье, начало – в 20:30 (мск).

    «Севилья»

    Команда Кике Санчеса Флореса занимает 12-е место в Примере, набрав 41 очко. «Севилья» добыла 10 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, разница мячей – 47:49.

    «Кадис»

    «Кадис» набрал 29 очков и находится на 18-м месте в таблице. Подопечные Маурисио Пельегрино добыли 5 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 24:49.

    Отставание команды от спасительного 17-го места составляет 5 баллов.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 28.10.23 «Кадис» – «Севилья» – 2:2;
    • 01.04.23 «Кадис» – «Севилья» – 0:2;
    • 21.01.23 «Севилья» – «Кадис» – 1:0;
    • 29.04.22 «Севилья» – «Кадис» – 1:1;
    • 03.01.22 «Кадис» – «Севилья» – 0:1.

    Прогноз на матч «Севилья» – «Кадис»

    «Севилья» давно потеряла шансы на еврокубки, а несколько туров тому окончательно сохранила прописку в Примере. Мотивация гостей возьмет верх, прогноз – Х2 с коэффициентом 1.92.

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    Источник: «Бомбардир»

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