В среду, 15 мая, в 36-м туре испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Кадис». Игра состоится в Севилье, начало – в 20:30 (мск).

Команда Кике Санчеса Флореса занимает 12-е место в Примере, набрав 41 очко. «Севилья» добыла 10 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, разница мячей – 47:49.

«Кадис» набрал 29 очков и находится на 18-м месте в таблице. Подопечные Маурисио Пельегрино добыли 5 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 24:49.

Отставание команды от спасительного 17-го места составляет 5 баллов.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

28.10.23 «Кадис» – «Севилья» – 2:2;

01.04.23 «Кадис» – «Севилья» – 0:2;

21.01.23 «Севилья» – «Кадис» – 1:0;

29.04.22 «Севилья» – «Кадис» – 1:1;

03.01.22 «Кадис» – «Севилья» – 0:1.

Прогноз на матч «Севилья» – «Кадис»

«Севилья» давно потеряла шансы на еврокубки, а несколько туров тому окончательно сохранила прописку в Примере. Мотивация гостей возьмет верх, прогноз – Х2 с коэффициентом 1.92.