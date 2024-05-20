«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур

В матче 37-го тура Примеры «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, в гостях обыграл «Бетис» со счетом 2:0. Он вышел в этой встрече на замену на 81-й минуте.

Благодаря этой победе «Реал Сосьедад» набрал 60 очков после 37 матчей и гарантированно займет 6-е место в чемпионате Испании. Оно позволит команде выступить в основном этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

«Бетис», у которого осталось 56 очков, финиширует 7-м и выступит в Лиге конференций. Отрыв от ближайшего преследователя «Вильярреала» составляет 4 очка.

Все команды первой восьмерки Примеры уже точно закончат сезон на тех же позициях, которые занимают сейчас, независимо от результатов последнего тура.

«Кадис» в матче 37-го тура Примеры сыграл вничью дома с «Лас-Пальмасом» (0:0), а его конкурент в борьбе за выживание «Мальорка» также сыграл вничью – с «Альмерией» (2:2).

«Кадис» закончит сезон на 18-м месте и вылетит из Ла Лиги. На счету команды перед последним туром 33 очка, а у занимающей 17-ю позицию «Мальорки» – 37. Ранее лишились шансов сохранить место в Примере «Гранада» и «Альмерия».