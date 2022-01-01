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Испания. Сегунда
Команды
Кадис
Состав
€ 21 млн
Кадис - состав команды
Кадис
Испания. Сегунда
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Сайт:
http://www.cadizcf.com/
Тренер:
Иманоль Идьякес
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Эскьета Хокин
Вра
30
€ 2.5 млн
1
Жиль Давид
Вра
32
€ 0.4 млн
12
Гочолеишвили Гиорги
Защ
25
€ 2 млн
4
Кастро Хави
Защ
26
€ 1.8 млн
6
Фернандес Ману
Защ
25
€ 1.5 млн
14
Ковачевич Боян
Защ
22
€ 1.2 млн
22
Гутьеррес Кристиан
Защ
25
€ 0.8 млн
20
Карселен Исаак
Защ
33
€ 0.5 млн
15
Тоибибу Кенан
Защ
21
€ 0.4 млн
3
Аррибас Серхио
Защ
23
€ 0.4 млн
2
Beñat de Jesús
Защ
-
23
Родригес Дамиан
Пол
23
€ 2 млн
18
Орельяна Алехандро
Пол
26
€ 1 млн
10
Сусо
Пол
32
€ 0.7 млн
5
Дуэ Марк-Оливье
Пол
25
€ 0.4 млн
8
Алекс
Пол
33
€ 0.4 млн
24
Ibon Sánchez
Пол
-
9
Гарсия Паскуаль Альваро
Нап
24
€ 1.2 млн
10
Онтиверос Хавьер
Нап
29
€ 1 млн
7
Лукас
Нап
38
€ 0.3 млн
9
Марти Рохер
Нап
35
€ 0.3 млн
37
Jeronimo Domina
Нап
-
25
Gonzalo Petit
Нап
-
16
Antonio Cordero
Нап
-
20
Borja Vázquez
Нап
-
19
Изета Урко
Нап
26
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 6, нападающих: 9
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