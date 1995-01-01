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    Кадис - результаты

    Город Кадис
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт www.cadizcf.com/
    Стадион Нуэво Мирандилья
    Тренер Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
    Турниры:
    Испания. Примера (2022/2023)
    24 тур
    		3 марта, пятница 23:00 Реал Сосьедад 0:0 Кадис
    23 тур
    		25 февраля, суббота 18:15 Кадис 1:0 Райо Вальекано
    22 тур
    		19 февраля, воскресенье 23:00 Барселона 2:0 Кадис
    21 тур
    		10 февраля, пятница 23:00 Кадис 2:0 Жирона
    20 тур
    		3 февраля, пятница 23:00 Атлетик 4:1 Кадис
    19 тур
    		28 января, суббота 16:00 Кадис 2:0 Мальорка
    18 тур
    		21 января, суббота 23:00 Севилья 1:0 Кадис
    17 тур
    		16 января, понедельник 23:00 Кадис 1:1 Эльче
    16 тур
    		6 января, пятница 23:00 Валенсия 0:1 Кадис
    15 тур
    		30 декабря, пятница 21:15 Кадис 1:1 Альмерия
    14 тур
    		10 ноября, четверг 23:30 Реал 2:1 Кадис
    13 тур
    		5 ноября, суббота 16:00 Хетафе 0:0 Кадис
    12 тур
    		29 октября, суббота 17:15 Кадис 3:2 Атлетико
    11 тур
    		22 октября, суббота 15:00 Райо Вальекано 5:1 Кадис
    10 тур
    		19 октября, среда 20:00 Кадис 0:0 Бетис
    9 тур
    		15 октября, суббота 15:00 Жирона 1:1 Кадис
    8 тур
    		9 октября, воскресенье 17:15 Кадис 2:2 Эспаньол
    7 тур
    		1 октября, суббота 15:00 Кадис 0:0 Вильярреал
    6 тур
    		16 сентября, пятница 22:00 Вальядолид 0:1 Кадис
    5 тур
    		10 сентября, суббота 19:30 Кадис 0:4 Барселона
    4 тур
    		2 сентября, пятница 22:00 Сельта 3:0 Кадис
    3 тур
    		29 августа, понедельник 21:00 Кадис 0:4 Атлетик
    2 тур
    		20 августа, суббота 18:30 Осасуна 2:0 Кадис
    1 тур
    		14 августа, воскресенье 18:30 Кадис 0:1 Реал Сосьедад
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