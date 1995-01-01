Турниры:
Испания. Примера (2022/2023)
|24 тур
|3 марта, пятница
|23:00
|Реал Сосьедад
|0:0
|Кадис
|23 тур
|25 февраля, суббота
|18:15
|Кадис
|1:0
|Райо Вальекано
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|23:00
|Барселона
|2:0
|Кадис
|21 тур
|10 февраля, пятница
|23:00
|Кадис
|2:0
|Жирона
|20 тур
|3 февраля, пятница
|23:00
|Атлетик
|4:1
|Кадис
|19 тур
|28 января, суббота
|16:00
|Кадис
|2:0
|Мальорка
|18 тур
|21 января, суббота
|23:00
|Севилья
|1:0
|Кадис
|17 тур
|16 января, понедельник
|23:00
|Кадис
|1:1
|Эльче
|16 тур
|6 января, пятница
|23:00
|Валенсия
|0:1
|Кадис
|15 тур
|30 декабря, пятница
|21:15
|Кадис
|1:1
|Альмерия
|14 тур
|10 ноября, четверг
|23:30
|Реал
|2:1
|Кадис
|13 тур
|5 ноября, суббота
|16:00
|Хетафе
|0:0
|Кадис
|12 тур
|29 октября, суббота
|17:15
|Кадис
|3:2
|Атлетико
|11 тур
|22 октября, суббота
|15:00
|Райо Вальекано
|5:1
|Кадис
|10 тур
|19 октября, среда
|20:00
|Кадис
|0:0
|Бетис
|9 тур
|15 октября, суббота
|15:00
|Жирона
|1:1
|Кадис
|8 тур
|9 октября, воскресенье
|17:15
|Кадис
|2:2
|Эспаньол
|7 тур
|1 октября, суббота
|15:00
|Кадис
|0:0
|Вильярреал
|6 тур
|16 сентября, пятница
|22:00
|Вальядолид
|0:1
|Кадис
|5 тур
|10 сентября, суббота
|19:30
|Кадис
|0:4
|Барселона
|4 тур
|2 сентября, пятница
|22:00
|Сельта
|3:0
|Кадис
|3 тур
|29 августа, понедельник
|21:00
|Кадис
|0:4
|Атлетик
|2 тур
|20 августа, суббота
|18:30
|Осасуна
|2:0
|Кадис
|1 тур
|14 августа, воскресенье
|18:30
|Кадис
|0:1
|Реал Сосьедад