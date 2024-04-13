В 31 туре испанской Ла Лиги «Кадис» дома сыграет с «Барселоной». Игра состоится в субботу, 13 апреля, начнется в 22:00 по московскому времени.

«Кадис» занимает 17 место в турнирной таблице с 25 очками после 30 матчей: 4 победы, 13 ничьих и 13 поражений. Гол-разница составляет -19 (21 забитый гол и 40 пропущенных).

В предыдущем матче команда обыграла «Гранаду» – 1:0.

«Барселона»

«Барселона» находится на 2 месте с 67 очками, также после 30 матчей: 20 побед, 7 ничьих и 3 поражения. Гол-разница составляет +27 (61 забитый гол и 34 пропущенных).

В предыдущем матче команда обыграла «ПСЖ» – 3:2.

Прогноз на матч «Кадис» – «Барселона»

В 3 последних матчах трижды побеждала «Барселона». В предстоящем матче каталонцы также выглядят фаворитом поединка. Поставим на подопечных Хави. Наш прогноз – победа «Барселоны» (1.91), дополнительно можно взять ставку ОЗ да за 1.85.