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    «Реал» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Реал
    04.05.2024, суббота, 17:15
    Испания. Примера, 34 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.37
    Х
    5.1
    П2
    9.5
    Реклама, 18+
    Кадис
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Реал
    25
    Кепа
    ВР
    20
    Фран Гарсия
    ЛЗ
    6
    Начо
    ЦЗ
    3
    Эдер Милитао
    ЦЗ
    2
    Даниэль Карвахаль
    ПЗ
    10
    Лука Модрич
    ЦП
    19
    Даниэль Себальос
    ЦП
    24
    Арда Гюлер
    ЦП
    18
    Орельен Чуамени
    ЦП
    21
    Браим Диас
    ЦП
    14
    Хоселу
    ЦФ
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Кадис
    1
    Херемьяс Ледесма
    ВР
    33
    Лукас Пирес
    ЛЗ
    3
    Фали
    ЦЗ
    5
    Виктор Чуст
    ЦЗ
    24
    Хави Эрнандес
    ПЗ
    27
    Роберт Наварро
    ЛП
    8
    Алекс
    ЦП
    4
    Рубен Алькарас
    ЦП
    20
    Исаак Карселен
    ПП
    9
    Хуанми
    ЦФ
    16
    Кристофер Рамос
    ЦФ
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    4-5-1
    25
    Кепа
    20
    Гарсия
    6
    Начо
    3
    Милитао
    2
    Карвахаль
    19
    Себальос
    24
    Гюлер
    18
    Чуамени
    21
    Диас
    10
    Модрич
    14
    Хоселу
    4-4-2
    1
    Ледесма
    24
    Эрнандес
    3
    Фали
    5
    Чуст
    33
    Пирес
    20
    Карселен
    8
    Алекс
    4
    Алькарас
    27
    Наварро
    16
    Рамос
    9
    Хуанми
    Остались в запасе
    Реал
    Кадис
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Главный тренер
    Маурисио Пеллегрино
    Статистика матча Реал - Кадис
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Кадиса», 34-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 17:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Кадис»

    «Реал» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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