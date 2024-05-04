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Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Кадиса», 34-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Кадис»