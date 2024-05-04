Реал
04.05.2024, суббота, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
- : -
Не начался
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П1
1.37
Х
5.1
П2
9.5
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Кадис
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Реал
25
Кепа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
2
Даниэль Карвахаль
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
24
Арда Гюлер
ЦП
18
Орельен Чуамени
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
14
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кадис
1
Херемьяс Ледесма
ВР
33
Лукас Пирес
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
5
Виктор Чуст
ЦЗ
24
Хави Эрнандес
ПЗ
27
Роберт Наварро
ЛП
8
Алекс
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Исаак Карселен
ПП
9
Хуанми
ЦФ
16
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
4-5-1
25
Кепа
20
Гарсия
6
Начо
3
Милитао
2
Карвахаль
19
Себальос
24
Гюлер
18
Чуамени
21
Диас
10
Модрич
14
Хоселу
4-4-2
1
Ледесма
24
Эрнандес
3
Фали
5
Чуст
33
Пирес
20
Карселен
8
Алекс
4
Алькарас
27
Наварро
16
Рамос
9
Хуанми
Остались в запасе
Реал
Кадис
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Реал - Кадис
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Кадиса», 34-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Кадис»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».