Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Я просто хочу трахаться»: звезда АПЛ предложил незнакомке заняться сексом

«Я просто хочу трахаться»: звезда АПЛ предложил незнакомке заняться сексом

7 ноября, 20:03
10

Футболист «Борнмута» Алекс Хименес набрал популярность в соцсетях.

Причиной стал слив переписки Хименеса с незнакомой девушкой, которой он сходу предложил заняться сексом.

«Я реально хочу тебя, ты хорошо выглядишь. Я просто хочу трахаться», – написал Хименес.

Болельщики «Борнмута» положительно оценили поступок игрока. Они просят «оставить им немного девушек» и научить их делать так же.

  • 20-летний Хименес принадлежит «Милану».
  • Игрок стоит 15 миллионов евро.
  • В сезоне АПЛ у Алекса 7 матчей.

Еще по теме:
АПЛ. «Манчестер Сити» расправился с «Ливерпулем» (3:0) в 1000-м матче Гвардиолы 7
АПЛ. «Челси» разгромил аутсайдера (3:0) и поднялся на 2-е место, у Гарначо 2 ассиста
АПЛ. «Арсенал» упустил победу над выходцем из Чемпионшипа (2:2)
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Англия. Премьер-лига Борнмут Хименес Алекс
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1762536594
А воспользоваться опытом Дзюбки слабо?
Ответить
bes 2
1762537033
А мы начинаем наше шоу " Откровенный разговор" Участник нашего шоу --Алекс.Он занимается тем, что пинает мяч. И недавно он написал незнакомой, сексуальной девушке --"Я просто хочу трахаться" Послушаем мнения гостей нашего шоу -----
Ответить
...уефан
1762540990
...вот, так сразу - неприлично, хотя б пару слов о погоде)...
Ответить
acor94
1762542326
а в чем звёздность то?
Ответить
DMитрий
1762543684
Дарья, дело молодое!
Ответить
Max-Min-vkontakte
1762549480
задолго до него так же делал и поручик Ржевский) Тоже мне, новость..
Ответить
boris63
1762575951
Браво бомбардир, самая футбольная новость.
Ответить
темирхан
1762604243
Ну нужно в ЖИВУЮ УВИДЕТЬ, ЧТОБЫ ЗАХОТЕТЬ! КАРТИНКА НИ ЧЕГО НЕ СКАЖЕТ и НЕ ПОКАЖЕТ! ФОТО очень отличается от ИСТИНЫ!
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
36
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
2
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Все новости
Все новости
АПЛ. «Манчестер Сити» расправился с «Ливерпулем» (3:0) в 1000-м матче Гвардиолы
9 ноября
7
АПЛ. «Челси» разгромил аутсайдера (3:0) и поднялся на 2-е место, у Гарначо 2 ассиста
9 ноября
АПЛ. «Арсенал» упустил победу над выходцем из Чемпионшипа (2:2)
8 ноября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче с «Тоттенхэмом» на 90+6-й минуте
8 ноября
Нескромное заявление Гвардиолы о своих качествах
8 ноября
ФотоБританские женщины выбрали самого сексуального спортсмена мира – итог всех удивил
8 ноября
8
ВидеоРоссийская блогерша расплакалась из-за сходства с Холандом: «У него стремное, колхозное лицо, будто недалекий»
7 ноября
14
Фото«Я просто хочу трахаться»: звезда АПЛ предложил незнакомке заняться сексом
7 ноября
10
Роналду сказал, кого считает своим «футбольным отцом»
7 ноября
ФотоФИФА объявила имена претендентов на звание лучшего тренера года
7 ноября
4
ФотоФИФА назвала претендентов на звание вратаря года
7 ноября
4
ФотоФинальный список номинантов на приз The Best от ФИФА
6 ноября
ФотоФанаты «Манчестер Сити» посвятили Холанду шикарный баннер
6 ноября
Клуб АПЛ рассматривает кандидатуру экс-тренера «Спартака»
5 ноября
Раскрыто имя футболиста АПЛ, которому агент угрожал пистолетом
5 ноября
«Арсенал» повторил рекорд 136-летней давности
5 ноября
Погибшего Жоту признали игроком года по версии Tuttosport
4 ноября
1
Роналду высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед»: «Они идут не той дорогой»
4 ноября
2
ВидеоБританский король посвятил Бекхэма в рыцари
4 ноября
9
Украина может получить менее половины средств от продажи «Челси»: подробности
4 ноября
10
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии FIFPro
3 ноября
5
Тен Хаг приближается к возвращению в АПЛ спустя год
3 ноября
1
АПЛ. Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Борнмутом» (3:1)
2 ноября
В АПЛ тренерская отставка
2 ноября
АПЛ. «Ливерпуль» обыграл команду Эмери (2:0)
2 ноября
1
АПЛ. «Челси» победил в выездном дерби «Тоттенхэм» (1:0)
1 ноября
АПЛ. «МЮ» ушел от поражения от «Форест» (2:2), «Арсенал» в гостях разобрался с «Бернли» (2:0)
1 ноября
Терри высмеял слова экс-игрока «Тоттенхэма» о «Челси»
1 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 