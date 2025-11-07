«Я просто хочу трахаться»: звезда АПЛ предложил незнакомке заняться сексом

Футболист «Борнмута» Алекс Хименес набрал популярность в соцсетях.

Причиной стал слив переписки Хименеса с незнакомой девушкой, которой он сходу предложил заняться сексом.

«Я реально хочу тебя, ты хорошо выглядишь. Я просто хочу трахаться», – написал Хименес.

Болельщики «Борнмута» положительно оценили поступок игрока. Они просят «оставить им немного девушек» и научить их делать так же.