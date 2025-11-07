«Я просто хочу трахаться»: звезда АПЛ предложил незнакомке заняться сексом

Футболист «Борнмута» Алекс Хименес набрал популярность в соцсетях.
Причиной стал слив переписки Хименеса с незнакомой девушкой, которой он сходу предложил заняться сексом.
«Я реально хочу тебя, ты хорошо выглядишь. Я просто хочу трахаться», – написал Хименес.
Болельщики «Борнмута» положительно оценили поступок игрока. Они просят «оставить им немного девушек» и научить их делать так же.
- 20-летний Хименес принадлежит «Милану».
- Игрок стоит 15 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ у Алекса 7 матчей.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»