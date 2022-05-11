«МЮ» готов продать Ван-Биссаку

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака вскоре может сменить клуб. Манчестерцы открыты для предложений по игроку.

Контракт 24-летнего уроженца Лондона действует еще два года. Он стоит 30 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у Ван-Биссаки 20 матчей.

«МЮ» купил его в 2019 году у «Кристал Пэлас» за 55 миллионов евро.

Манчестерцы пропустят следующий сезон Лиги чемпионов.

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