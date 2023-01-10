Аарон Ван-Биссака - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Ван-Биссака
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Ван-Биссака
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1997 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.03.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Вест Хэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|26.02.2023
|46' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Ньюкасл
|Англия. Кубок лиги, Финал
|23.02.2023
|1' - 66'
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Барселона
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|69' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Барселона
|2:2
|Манчестер Юнайтед
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|73' - 90'
|Лидс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 87'
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|46' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|01.02.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.01.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|10.01.2023
|34' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|21.12.2022
|1' -72'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|27'