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    Ван-Биссака: «Для меня честь называться себя игроком «МЮ». Немногие имеют право на это»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака прокомментировал трансфер в «МЮ» из «Кристал Пэлас».

    «Это невероятное чувство. Для меня честь называться себя игроком «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что лишь немногие игроки имеют право говорить это.

    Я не могу дождаться того, чтобы приступить к работе и влиться в состав команды», – сказал Ван-Биссака.

    • Контракт рассчитан до 2024 года.
    • В сезоне-2018/19 англичанин провел за «Кристал Пэлас» 39 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

    «МЮ» купил молодого топа за кучу денег, но мы это не заметили. Кто такой Ван-Биссака

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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      Рейтинг: +10

      Vladka88 44 минуты назад

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