Ван-Биссака: «Для меня честь называться себя игроком «МЮ». Немногие имеют право на это»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака прокомментировал трансфер в «МЮ» из «Кристал Пэлас».

«Это невероятное чувство. Для меня честь называться себя игроком «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что лишь немногие игроки имеют право говорить это.

Я не могу дождаться того, чтобы приступить к работе и влиться в состав команды», – сказал Ван-Биссака.

Контракт рассчитан до 2024 года.

В сезоне-2018/19 англичанин провел за «Кристал Пэлас» 39 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

«МЮ» купил молодого топа за кучу денег, но мы это не заметили. Кто такой Ван-Биссака