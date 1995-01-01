«МЮ» купил молодого топа за кучу денег, но мы это не заметили. Кто такой Ван-Биссака

Один из лучших правых защитников АПЛ.

Трансферная кампания «Манчестер Юнайтед» этим летом. Первая покупка – Даниэль Джеймс из «Суонси», о нем мы уже писали здесь. Вторая – еще один молодой игрок, Аарон Ван-Биссака из «Кристал Пэлас».

Пара фактов о переходе Ван-Биссаки:

По данным Transfermarkt, «Юнайтед» заплатил за Ван-Биссаку 50 миллионов фунтов (плюс бонусы). Это шестой в списке самых дорогих защитников в истории. И во второй раз английского игрока купили за такую цену. Первый – Кайл Уокер.

Как говорит журналист BBC Давид Орнштейн (один из самых авторитетных инсайдеров в Англии), зарплата игрока составит 80-90 тысяч фунтов в неделю.

Зачем нужен такой игрок

Уле-Гуннар Сульшер говорил: главная задача «Манчестер Юнайтед» на трансферное окно – укрепиться хорошими молодыми игроками. Ван-Биссака подходит под этот план и идеально дополняет дефицитную на сильных игроков позицию правого защитника. На данный момент у «Юнайтед» там есть:

• Диого Далот. Еще один молодой игрок, которого в прошлом году клуб купил за 22 миллиона евро. Перспектива есть, но по прошлому сезону было видно: с ним эта позиция становилась более уязвимой. Далот проигрывал 3 из 5 единоборств и допускал ошибки в 5 из 10 передачах – плохие показатели, учитывая то, что Сульшер требует от крайних защитников подключения к атакам.

• Маттео Дармиан. В прошлом сезоне сыграл всего в шести матчах АПЛ. Слухи о его уходе появляются довольно давно. Есть подозрение, что покупка Ван-Биссаки подтолкнет руководство «МЮ» к продаже Дармиана.

• Тимоти Фосу-Менса. Сульшер неоднократно отмечал, что рассчитывает на Фосу-Менса в будущем. Но было бы слишком глупо использовать его как основного игрока на этапе перестройки команды.

У Ван-Биссаки есть несколько преимуществ на фоне конкурентов по позиции. Первое – классный отбор. Он отбирает мяч примерно в 93% случаев. При этом (очень важно для флангового игрока) он прерывает в среднем 4 из 5 подач соперника с фланга.

Второе – пасы. Ван-Биссака в прошлом сезоне АПЛ делал приблизительно 35 передач, 10 из них – дальние забросы. Это самый высокий показатель среди фланговых защитников АПЛ. Примерно столько же у Александра-Арнольда (9,5).

Третье – игра головой. Здесь все просто: по данным WhoScored, Ван-Биссака выигрывает 3 из 5 воздушных единоборств. Это довольно посредственный показатель для центральных защитников. Но для фланговых, редко смещающихся в свою штрафную, это отличный результат.

Ван-Биссака произвел на Сульшера впечатление именно умением подключаться к атакам. На счету защитника в прошлом сезоне АПЛ 3 голевых передачи (четвертый результат в «Кристал Пэлас»). Об этой покупке главный тренер «МЮ» сказал так: «Аарон в перспективе – один из лучших защитников Премьер-лиги. У него есть талант, характер, правильный подход к делу, требуемый для игры в «Манчестер Юнайтед». Это именно тот тип футболиста, который был необходим нам для дальнейшего роста и прогресса. Аарон – молодой, голодный игрок, он горит желанием учиться, а в его возрасте это важно. Я рад, что он перешел к нам, и мы ждем, что он продолжит свое развитие здесь».

Портал WhoScored характеризует игрока так:

«Кристал Пэлас» сделал ролик по всем хайлайтам Ван-Биссаки в прошлом сезоне АПЛ, которые идеально подчеркивают его сильные качества.

В чем риск

Во-первых, в последний раз, когда «МЮ» отдавал деньги за талантливого игрока из «Кристал Пэлас», футболист просто не справился с конкуренцией. В 2013-м «Юнайтед» потратил 12 миллионов евро на Заа. Он не заиграл, уехал обратно в «Пэлас», а теперь просит руководство отпустить его: им интересуются «Арсенал», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».

Во-вторых, у «Юнайтед» в принципе не получалось с молодыми игроками в последнее время. Нет, это касается исключительно покупных вариантов. Скотт Мактоминей, воспитанник академии, отлично играет при Сульшере. О нем мы тоже недавно писали.

У того молодняка, который приобрели, дела сложились (или складываются) не очень хорошо:

Диого Далот пока что не оправдывает надежд. Виктор Линделеф пока еще не вышел на топовый уровень. Байи провел не очень уверенный сезон из-за травм и высокой конкуренции. Мемфис Депай не заиграл в «МЮ» и уехал в «Лион». Ник Пауэл не выдержал конкуренцию, погонял по арендам и уехал в «Уиган». Анджело Энрикес ни разу не сыграл за «МЮ» в АПЛ, поездил по арендам и теперь тусуется в Чили.

Преимущество Ван-Биссаки над всеми перечисленными игроками одно: у него нет конкуренции. Сейчас он готов пахать, чтобы достичь успеха в новой команде. После оформления трансфера защитник сказал: «Для меня честь представлять этот клуб, не могу дождаться, чтобы пообщаться с болельщиками. Я видел, как они поддерживают команду в каждом матче. Этот клуб известен тем, что выигрывает трофеи, и я хочу стать частью этого, выиграть свой первый трофей. Я собираюсь отдать все ради этого клуба и фантастических болельщиков».

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