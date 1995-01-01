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    «МЮ» купил молодого топа за кучу денег, но мы это не заметили. Кто такой Ван-Биссака


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 15:05
    Один из лучших правых защитников АПЛ.

    Трансферная кампания «Манчестер Юнайтед» этим летом. Первая покупка – Даниэль Джеймс из «Суонси», о нем мы уже писали здесь. Вторая – еще один молодой игрок, Аарон Ван-Биссака из «Кристал Пэлас».

    Пара фактов о переходе Ван-Биссаки:

    • По данным Transfermarkt, «Юнайтед» заплатил за Ван-Биссаку 50 миллионов фунтов (плюс бонусы). Это шестой в списке самых дорогих защитников в истории. И во второй раз английского игрока купили за такую цену. Первый – Кайл Уокер.
    • Как говорит журналист BBC Давид Орнштейн (один из самых авторитетных инсайдеров в Англии), зарплата игрока составит 80-90 тысяч фунтов в неделю.

    Зачем нужен такой игрок

    Уле-Гуннар Сульшер говорил: главная задача «Манчестер Юнайтед» на трансферное окно – укрепиться хорошими молодыми игроками. Ван-Биссака подходит под этот план и идеально дополняет дефицитную на сильных игроков позицию правого защитника. На данный момент у «Юнайтед» там есть:

    • Диого Далот. Еще один молодой игрок, которого в прошлом году клуб купил за 22 миллиона евро. Перспектива есть, но по прошлому сезону было видно: с ним эта позиция становилась более уязвимой. Далот проигрывал 3 из 5 единоборств и допускал ошибки в 5 из 10 передачах – плохие показатели, учитывая то, что Сульшер требует от крайних защитников подключения к атакам.

    • Маттео Дармиан. В прошлом сезоне сыграл всего в шести матчах АПЛ. Слухи о его уходе появляются довольно давно. Есть подозрение, что покупка Ван-Биссаки подтолкнет руководство «МЮ» к продаже Дармиана.

    • Тимоти Фосу-Менса. Сульшер неоднократно отмечал, что рассчитывает на Фосу-Менса в будущем. Но было бы слишком глупо использовать его как основного игрока на этапе перестройки команды.

    У Ван-Биссаки есть несколько преимуществ на фоне конкурентов по позиции. Первое – классный отбор. Он отбирает мяч примерно в 93% случаев. При этом (очень важно для флангового игрока) он прерывает в среднем 4 из 5 подач соперника с фланга.

    Второе – пасы. Ван-Биссака в прошлом сезоне АПЛ делал приблизительно 35 передач, 10 из них – дальние забросы. Это самый высокий показатель среди фланговых защитников АПЛ. Примерно столько же у Александра-Арнольда (9,5).

    Третье – игра головой. Здесь все просто: по данным WhoScored, Ван-Биссака выигрывает 3 из 5 воздушных единоборств. Это довольно посредственный показатель для центральных защитников. Но для фланговых, редко смещающихся в свою штрафную, это отличный результат.

    Ван-Биссака произвел на Сульшера впечатление именно умением подключаться к атакам. На счету защитника в прошлом сезоне АПЛ 3 голевых передачи (четвертый результат в «Кристал Пэлас»). Об этой покупке главный тренер «МЮ» сказал так: «Аарон в перспективе – один из лучших защитников Премьер-лиги. У него есть талант, характер, правильный подход к делу, требуемый для игры в «Манчестер Юнайтед». Это именно тот тип футболиста, который был необходим нам для дальнейшего роста и прогресса. Аарон – молодой, голодный игрок, он горит желанием учиться, а в его возрасте это важно. Я рад, что он перешел к нам, и мы ждем, что он продолжит свое развитие здесь».

    Портал WhoScored характеризует игрока так:

    «Кристал Пэлас» сделал ролик по всем хайлайтам Ван-Биссаки в прошлом сезоне АПЛ, которые идеально подчеркивают его сильные качества.

    В чем риск

    Во-первых, в последний раз, когда «МЮ» отдавал деньги за талантливого игрока из «Кристал Пэлас», футболист просто не справился с конкуренцией. В 2013-м «Юнайтед» потратил 12 миллионов евро на Заа. Он не заиграл, уехал обратно в «Пэлас», а теперь просит руководство отпустить его: им интересуются «Арсенал», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».

    Во-вторых, у «Юнайтед» в принципе не получалось с молодыми игроками в последнее время. Нет, это касается исключительно покупных вариантов. Скотт Мактоминей, воспитанник академии, отлично играет при Сульшере. О нем мы тоже недавно писали.

    У того молодняка, который приобрели, дела сложились (или складываются) не очень хорошо:

    1. Диого Далот пока что не оправдывает надежд.
    2. Виктор Линделеф пока еще не вышел на топовый уровень.
    3. Байи провел не очень уверенный сезон из-за травм и высокой конкуренции.
    4. Мемфис Депай не заиграл в «МЮ» и уехал в «Лион».
    5. Ник Пауэл не выдержал конкуренцию, погонял по арендам и уехал в «Уиган».
    6. Анджело Энрикес ни разу не сыграл за «МЮ» в АПЛ, поездил по арендам и теперь тусуется в Чили.

    Преимущество Ван-Биссаки над всеми перечисленными игроками одно: у него нет конкуренции. Сейчас он готов пахать, чтобы достичь успеха в новой команде. После оформления трансфера защитник сказал: «Для меня честь представлять этот клуб, не могу дождаться, чтобы пообщаться с болельщиками. Я видел, как они поддерживают команду в каждом матче. Этот клуб известен тем, что выигрывает трофеи, и я хочу стать частью этого, выиграть свой первый трофей. Я собираюсь отдать все ради этого клуба и фантастических болельщиков».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, WhoScored
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1515

      absent32 32 минуты назад

      ржу не могу.. статью не читал, но ее название меня задело))) как мы не заметили, да вы же тут про биссаку круглые сутки строчили))) порой меня новостники да смеха удивляют)))

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