Sky Sports: Ван-Биссака проходит медосмотр для «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака находится в Манчестере, где проходит медицинский осмотр для «Юнайтед». Первая часть процедур уже позади. Полностью обследование завершится сегодня.
Согласно последней информации, сумма сделки составит 50 миллионов фунтов стерлингов. Игрок должен подписать долгосрочный контракт.
- Контракт Ван-Биссаки с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2022 года.
- В сезоне-2018/19 англичанин провел за лондонцев 39 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.