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    Sky Sports: Ван-Биссака проходит медосмотр для «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака находится в Манчестере, где проходит медицинский осмотр для «Юнайтед». Первая часть процедур уже позади. Полностью обследование завершится сегодня.

    Согласно последней информации, сумма сделки составит 50 миллионов фунтов стерлингов. Игрок должен подписать долгосрочный контракт.

    • Контракт Ван-Биссаки с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2022 года.
    • В сезоне-2018/19 англичанин провел за лондонцев 39 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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