Sky Sports: Ван-Биссака проходит медосмотр для «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака находится в Манчестере, где проходит медицинский осмотр для «Юнайтед». Первая часть процедур уже позади. Полностью обследование завершится сегодня.

Согласно последней информации, сумма сделки составит 50 миллионов фунтов стерлингов. Игрок должен подписать долгосрочный контракт.