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    Sky Sports: «Кристал Пэлас» готов продать Ван-Биссаку в «МЮ» за 50 миллионов, но контракт с игроком еще не согласовали

    «Манчестер Юнайтед» договорился с «Кристал Пэлас» о трансфере защитника Аарона Ван-Биссаки. По информации Sky Sports, «МЮ» заплатит за футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

    В среду вечером игрок должен прилететь в Манчестер, чтобы пройти первую часть медобследования. Ожидается, что Ван-Биссака заключит долгосрочный контракт с «МЮ», но условия еще согласовали с игроком.

    • Контракт Ван-Биссаки с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2022 года.
    • В сезоне-2018/19 англичанин провел за лондонцев 39 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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