Sky Sports: «Кристал Пэлас» готов продать Ван-Биссаку в «МЮ» за 50 миллионов, но контракт с игроком еще не согласовали

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Кристал Пэлас» о трансфере защитника Аарона Ван-Биссаки. По информации Sky Sports, «МЮ» заплатит за футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

В среду вечером игрок должен прилететь в Манчестер, чтобы пройти первую часть медобследования. Ожидается, что Ван-Биссака заключит долгосрочный контракт с «МЮ», но условия еще согласовали с игроком.