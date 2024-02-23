Стали известны трансферные планы «МЮ» на лето

В «Манчестер Юнайтед» могут произойти значительные изменения в составе в летнее трансферное окно. Они связаны с приходом в клуб нового совладельца Джима Рэтклиффа.

По данным ESPN, «МЮ» сконцентрируется на продаже игроков, за счет которых планирует увеличить бюджет на летние покупки. В противном случае клубу придется ограничить траты, даже несмотря на наличие денег – в «Манчестер Юнайтед» не хотят нарушить правила АПЛ.

Летом «МЮ» рассчитывает подписать нападающего и защитника, а также улучшить средний уровень состава. Отмечается, что сейчас из-за нехватки альтернативных вариантов Расмус Хейлунд играет больше, чем планировалось изначально. У него уже 30 матчей в этом сезоне. Подписав нового форварда, поможет снизить нагрузку на Хейлунда.

Под вопросом будущее как минимум 11 игроков команды. Среди них Кристиан Эриксен, Рафаэль Варан, Каземиро, Гарри Магуайр, Скотт Мактоминей, Аарон Ван-Биссака и Виктор Линделеф. Антони Марсьяль уйдет бесплатно в связи с истечением срока контракта.

Кроме того, клуб намерен расстаться с некоторыми футболистами, которые сейчас находятся в аренде. В их число входят Джейдон Санчо, Донни ван де Бек, Факундо Пельистри и Брендон Уильямс.