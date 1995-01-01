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    Сульшер: «Ван-Биссака может стать одним из лучших защитников АПЛ»

    Сегодня «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаки.

    Трансфер 21-летнего футболиста прокомментировал главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

    «Аарон может стать одним из лучших защитников АПЛ. У него есть талант и характер. Он правильно относится к делу. Это именно тот тип футболиста, который необходим «Манчестер Юнайтед» для дальнейшего роста и прогресса. Ван-Биссака – молодой и голодный игрок, он горит желанием учиться, а в его возрасте это важно. Я рад, что он перешел к нам, и мы ждем, что он продолжит свое развитие здесь», – сказал Сульшер.

    • Сумма сделки – 55 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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