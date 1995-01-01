Сульшер: «Ван-Биссака может стать одним из лучших защитников АПЛ»

Сегодня «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаки.

Трансфер 21-летнего футболиста прокомментировал главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

«Аарон может стать одним из лучших защитников АПЛ. У него есть талант и характер. Он правильно относится к делу. Это именно тот тип футболиста, который необходим «Манчестер Юнайтед» для дальнейшего роста и прогресса. Ван-Биссака – молодой и голодный игрок, он горит желанием учиться, а в его возрасте это важно. Я рад, что он перешел к нам, и мы ждем, что он продолжит свое развитие здесь», – сказал Сульшер.