Шоу – о лучшем игроке «МЮ»: «Ван-Биссака был самым стабильным игроком в сезоне»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу назвал лучшего игрока клуба по итогам незавершенного сезона -2019/20.

«Гарри Магуайр играл шикарно, но я не могу не упомянуть Аарона Ван-Биссаку. Для меня он был самым стабильным игроком в этом сезоне. Могу вспомнить только одну его ошибку – пенальти в матче с «Уотфордом».

Аарон всегда ставит ногу в правильное положение. Он один из лучших защитников в мире при игре один на один. Никто не может пройти мимо него», – заявил Шоу.