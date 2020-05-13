Шоу – о лучшем игроке «МЮ»: «Ван-Биссака был самым стабильным игроком в сезоне»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу назвал лучшего игрока клуба по итогам незавершенного сезона -2019/20.
«Гарри Магуайр играл шикарно, но я не могу не упомянуть Аарона Ван-Биссаку. Для меня он был самым стабильным игроком в этом сезоне. Могу вспомнить только одну его ошибку – пенальти в матче с «Уотфордом».
Аарон всегда ставит ногу в правильное положение. Он один из лучших защитников в мире при игре один на один. Никто не может пройти мимо него», – заявил Шоу.
- 22-летний Ван-Биссака перешел в «МЮ» из «Кристал Пэлас» летом 2019 года.
- Сумма трансфера составила 45 миллионов фунтов.
- В сезоне-2019/20 защитник провел за клуб 34 матча во всех турнирах и отдал две голевые передачи.
Источник: Goal