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    Шоу – о лучшем игроке «МЮ»: «Ван-Биссака был самым стабильным игроком в сезоне»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу назвал лучшего игрока клуба по итогам незавершенного сезона -2019/20.

    «Гарри Магуайр играл шикарно, но я не могу не упомянуть Аарона Ван-Биссаку. Для меня он был самым стабильным игроком в этом сезоне. Могу вспомнить только одну его ошибку – пенальти в матче с «Уотфордом».

    Аарон всегда ставит ногу в правильное положение. Он один из лучших защитников в мире при игре один на один. Никто не может пройти мимо него», – заявил Шоу.

    • 22-летний Ван-Биссака перешел в «МЮ» из «Кристал Пэлас» летом 2019 года.
    • Сумма трансфера составила 45 миллионов фунтов.
    • В сезоне-2019/20 защитник провел за клуб 34 матча во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

    Источник: Goal

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