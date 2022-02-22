Ляказетт может бесплатно уйти из «Арсенала» летом. Им интересуются «Интер», «Ювентус» и «Лион»

Все таки в Арсенале его надеждам не суждено было сбыться. Может возвращение Ляказетта в Лион придаст его игре новый импульс?
Нападающий Александр Ляказетт может уйти из «Арсенала» летом на правах свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.
30-летним французом интересуются «Интер» и «Ювентус», но для итальянских клубов форвард не является приоритетной целью. Интерес к Ляказетту также проявляет «Лион».
- Француз перешел из «Лиона» в «Арсенал» в 2017 году.
- В сезоне АПЛ у Ляказетта 18 матчей, 3 гола и 6 ассистов.
- Его контракт с «Арсеналом» истекает в июне.