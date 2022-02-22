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    Ляказетт может бесплатно уйти из «Арсенала» летом. Им интересуются «Интер», «Ювентус» и «Лион»

    Нападающий Александр Ляказетт может уйти из «Арсенала» летом на правах свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.

    30-летним французом интересуются «Интер» и «Ювентус», но для итальянских клубов форвард не является приоритетной целью. Интерес к Ляказетту также проявляет «Лион».

    • Француз перешел из «Лиона» в «Арсенал» в 2017 году.
    • В сезоне АПЛ у Ляказетта 18 матчей, 3 гола и 6 ассистов.
    • Его контракт с «Арсеналом» истекает в июне.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    22.02.2022 08:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2022, 16:13

      Все таки в Арсенале его надеждам не суждено было сбыться. Может возвращение Ляказетта в Лион придаст его игре новый импульс?

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