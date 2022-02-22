Ляказетт может бесплатно уйти из «Арсенала» летом. Им интересуются «Интер», «Ювентус» и «Лион»

Нападающий Александр Ляказетт может уйти из «Арсенала» летом на правах свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.

30-летним французом интересуются «Интер» и «Ювентус», но для итальянских клубов форвард не является приоритетной целью. Интерес к Ляказетту также проявляет «Лион».