«Ювентус» интересуется Ляказеттом

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт может оказаться в «Ювентусе», сообщает Goal.

Француз – один из немногих нападающих в Европе, попавших в сферу интересов туринского клуба. «Ювентус» рассчитывает с помощью Ляказетта освежить атакующую линию команды.

Среди других имен – Рауль Хименес из «Вулверхэмптона», Дуван Сапата из «Аталанты» и Альваро Мората из «Атлетико».