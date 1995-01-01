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    «Ювентус» интересуется Ляказеттом

    Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт может оказаться в «Ювентусе», сообщает Goal.

    Француз – один из немногих нападающих в Европе, попавших в сферу интересов туринского клуба. «Ювентус» рассчитывает с помощью Ляказетта освежить атакующую линию команды.

    Среди других имен – Рауль Хименес из «Вулверхэмптона», Дуван Сапата из «Аталанты» и Альваро Мората из «Атлетико».

    • «Ювентус» выиграл в прошлом сезоне выиграл девятый подряд чемпионат Италии.
    • Ляказетт провел в сезоне-19/20 во всех турнирах 39 игр, забив 12 мячей и сделав девять ассистов.
    • Рыночная стоимость футболиста – 48 миллионов евро.

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    Источник: Goal.com

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