«Ювентус» интересуется Ляказеттом

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт может оказаться в «Ювентусе», сообщает Goal.
Француз – один из немногих нападающих в Европе, попавших в сферу интересов туринского клуба. «Ювентус» рассчитывает с помощью Ляказетта освежить атакующую линию команды.
Среди других имен – Рауль Хименес из «Вулверхэмптона», Дуван Сапата из «Аталанты» и Альваро Мората из «Атлетико».
- «Ювентус» выиграл в прошлом сезоне выиграл девятый подряд чемпионат Италии.
- Ляказетт провел в сезоне-19/20 во всех турнирах 39 игр, забив 12 мячей и сделав девять ассистов.
- Рыночная стоимость футболиста – 48 миллионов евро.
Источник: Goal.com