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    АПЛ. «Арсенал» победил «Тоттенхэм», Ламела забил рабоной и удалился

    «Арсенал» в домашнем матче 28-го тура АПЛ победил «Тоттенхэм» – 2:1.

    В составе победителей голы забили Мартин Эдегор (дебютный) и Александр Ляказетт (с пенальти).

    У «Тоттенхэма» отличился Эрик Ламела, забивший рабоной. На 76-й минуте он получил красную карточку.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    Арсенал – Тоттенхэм – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ламела, 33; 1:1 – Эдегор, 44; 2:1 – Ляказетт, 64 (с пенальти).

    Удаления: нет – Ламела, 76.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10521

      DeStar 43 минуты назад

      эдегор дебютный гол вроде ж в ЛЕ забил недавно? или я путаю, или дебютный в апл тут?

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