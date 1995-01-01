АПЛ. «Арсенал» победил «Тоттенхэм», Ламела забил рабоной и удалился

«Арсенал» в домашнем матче 28-го тура АПЛ победил «Тоттенхэм» – 2:1.

В составе победителей голы забили Мартин Эдегор (дебютный) и Александр Ляказетт (с пенальти).

У «Тоттенхэма» отличился Эрик Ламела, забивший рабоной. На 76-й минуте он получил красную карточку.

Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

Арсенал – Тоттенхэм – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ламела, 33; 1:1 – Эдегор, 44; 2:1 – Ляказетт, 64 (с пенальти).

Удаления: нет – Ламела, 76.

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