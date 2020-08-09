Daily Star: «Атлетико» готов заплатить 30 миллионов за Ляказетта

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт готов покинуть клуб. У него есть вариант с мадридским «Атлетико», пишет Daily Star. Стоимость потенциальной сделки – 30 миллионов фунтов стерлингов.

Уход Ляказетта планируется тогда, когда другой форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг продлит контракт с клубом.