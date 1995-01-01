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    Daily Star: «Атлетико» готов заплатить 30 миллионов за Ляказетта

    Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт готов покинуть клуб. У него есть вариант с мадридским «Атлетико», пишет Daily Star. Стоимость потенциальной сделки – 30 миллионов фунтов стерлингов.

    Уход Ляказетта планируется тогда, когда другой форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг продлит контракт с клубом.

    • Рынок оценивает Ляказетта в 48 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне АПЛ француз провел 30 матчей, забил десять голов, сделал четыре результативные передачи.
    • До «Арсенала» Ляказетт выступал за «Лион».

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    Источник: Daily Star

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