«Атлетико», «Севилья» и «Рома» интересуются Ляказеттом

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в Испании или Италии.

По информации ESPN, за ситуацией с будущим 29-летнего футболиста следят «Атлетико», «Севилья» и «Рома».

Ближайшим летом руководство лондонского клуба должно сделать выбор – продать француза или продлить с ним контракт, истекающий в 2022 году.