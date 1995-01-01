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    «Атлетико», «Севилья» и «Рома» интересуются Ляказеттом

    Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в Испании или Италии.

    По информации ESPN, за ситуацией с будущим 29-летнего футболиста следят «Атлетико», «Севилья» и «Рома».

    Ближайшим летом руководство лондонского клуба должно сделать выбор – продать француза или продлить с ним контракт, истекающий в 2022 году.

    • В текущем сезоне Ляказетт провел за «Арсенал» 34 матча, забил 13 голов и сделал три ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2575

      AZ 1 час назад

      Никогда не понимал, зачем Атлетико нападающие то в принципе? Если эти мешки играют в анти-футбол...

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