«Атлетико», «Севилья» и «Рома» интересуются Ляказеттом

Никогда не понимал, зачем Атлетико нападающие то в принципе? Если эти мешки играют в анти-футбол...
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в Испании или Италии.
По информации ESPN, за ситуацией с будущим 29-летнего футболиста следят «Атлетико», «Севилья» и «Рома».
Ближайшим летом руководство лондонского клуба должно сделать выбор – продать француза или продлить с ним контракт, истекающий в 2022 году.
- В текущем сезоне Ляказетт провел за «Арсенал» 34 матча, забил 13 голов и сделал три ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.